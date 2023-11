HSV-Mitglied Oscar Algner stirbt im Alter von 100 Jahren

Hamburg. Der HSV trauert um sein langjährigstes Mitglied. Wie der Verein am Sonnabend mitteilte, ist Oscar Algner am 11. November gestorben. Algner war seit 1930 Mitglied und hatte im März seinen 100. Geburtstag gefeiert. Für seine Treue hatte er zahlreiche Auszeichnungen erhalten, wie etwa die Nadel für die 75-jährige Mitgliedschaft.

HSV trauert um Mitglied Oscar Algner

Oscar Algners Verbundenheit zum HSV hatte sich durch seine Familie ergeben. „Ich war erblich vorbelastet“, hatte er vor acht Jahren in einem Gespräch mit dem Abendblatt gescherzt. Vater „Oschi“ Algner, Mitglied Nummer 350, war bereits beim Zusammenschluss vom HFC mit Germania und Falke 06 zum HSV aktiv dabei. Seine erste Partie erlebte Algner 1928, als der HSV noch am Rothenbaum spielte. Als Mitglied lief er später selbst für die Hamburger auf.

Bis ins hohe Alter ist Algner noch regelmäßig ins Stadion gegangen. Sein letzter Stadionbesuch war im August 2023, als der HSV mit 3:0 gegen Hertha BSC gewann. Gemeinsam mit vier Generationen der Familie Algner verfolgte er die Partie im ausverkauften Volksparkstadion. Sein Urenkel Philipp war an diesem Tag Einlaufkind.

„Immer mit der Raute im Herzen“

„Er war Hanseat durch und durch, höflich, zurückhaltend, aber auch immer mit einem scherzhaften Spruch auf den Lippen und immer mit der Raute im Herzen“, schrieb der HSV in einem Nachruf auf seiner Internetseite. „Unser aufrichtiges Beileid und tiefes Mitgefühl gelten der Familie, allen Freunden und Bekannten. Wir werden Oscar Algner in ehrender Erinnerung behalten als HSVer, der seinen Verein auf Lebenszeit tief in seinem Herzen verankert hatte.“