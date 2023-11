2. Bundesliga: HSV startet mit Abendspiel gegen FC Schalke 04 ins neue Jahr

Hamburg. Am Donnerstag hat die DFL die Ansetzungen für die Spieltage 16 bis 18 in Liga Zwei bekannt gegeben. Der HSV eröffnet das neue Jahr am 20. Januar mit dem Sonnabend-Topspiel gegen den FC Schalke 04 (20.30 Uhr). Am 28. Juli hatten beide Teams die Zweitligasaison eröffnet, als es im Volksparkstadion einen spektakulären 5:3-Sieg für die Hamburger gab.

HSV News: Jahresabschluss am Sonnabend in Nürnberg

Zum Ende des Jahres tritt der HSV ebenfalls jeweils sonnabends an. Am 9. Dezember empfängt die Mannschaft von Trainer Tim Walter den SC Paderborn (13 Uhr), eine Woche später tritt das Team dann beim 1. FC Nürnberg an (13 Uhr). Der FC St. Pauli bestreitet am 9. Dezember das Abendspiel beim VfL Osnabrück (20.30 Uhr) und lässt das Jahr am Sonntag, 17. Dezember, mit dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (13.30 Uhr) ausklingen. Ins neue Jahr starten die Kiezkicker am Sonnabend, 20. Januar, zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr).

Mehr zum Thema

Das Hamburger Stadtderby steigt unterdessen am Freitag, 1. Dezember, wenn St. Pauli den HSV um 18.30 Uhr im Millerntor-Stadion empfängt. Die Kiezkicker führen nach zwölf Spieltagen die Tabelle in der Zweiten Liga an, der HSV ist mit zwei Punkten Rückstand ärgster Verfolger.