HSV Liveticker: Das Heimspiel gegen Greuther Fürth kostenlos verfolgen

Hamburg. Es ist eine besondere Serie, die für den HSV vor einem Jahr begonnen hat. Seit dem 23. Oktober 2022, damals unterlagen die Hamburger dem 1. FC Magdeburg mit 2:3, hat die Mannschaft von Tim Walter kein Zweitligaspiel zu Hause verloren. Auch am Sonnabend gegen Greuther Fürth soll das Volksparkstadion wieder zum Faktor werden.

Personell hat Walter fast die freie Auswahl, nachdem die unter der Woche noch erkrankten Miro Muheim, Laszlo Benes und Immanuel Pherai rechtzeitig ins Training zurückgekehrt waren. Der einzige verletzte Stammspieler bleibt Kapitän Sebastian Schonlau, der weiterhin mit Wadenproblemen zu kämpfen hat.

Nach dem 2:1-Heimsieg von Hannover 96 gegen Madgeburg am Freitagabend ist der HSV auf Platz drei zurückgefallen. Verliert Aufstiegskonkurrent FC St. Pauli am Sonnabend parallel beim SC Paderborn, kann die Walter-Elf jedoch wieder zurück an die Tabellenspitze springen.

HSV: Heuer Fernandes – Van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim – Meffert – Reis, Benes – Jatta, Glatzel, Dompé.

