HSV-Kapitän Sebastian Schonlau konnte beim 1:2 in Osnabrück nur zusehen. Der 29-Jährige plagt sich seit Juli mit Wadenproblemen herum.

Der Kapitän fiel in Osnabrück kurzfristig aus. Die zweite Niederlage in Folge offenbart, dass es dem HSV an Führungsspielern fehlt.