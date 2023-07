HSV muss für Platzsturm in Sandhausen Strafe zahlen

Was für ein HSV-Drama: Der Stadionsprecher gratulierte bereits – doch dann fielen noch zwei Tore in der Nachspielzeit des Heidenheim-Spiels.

Am 34. Spieltag wähnten sich die HSV-Fans in Sandhausen bereits in der Bundesliga, ehe Heidenheim vorbeizog. Nun gibt es eine Strafe.