HSV News: Überraschung bei Ramos, Hadzikadunic fehlt verletzt

Hamburg. "Mit Auge", so die offizielle Sprachregelung des HSV, soll Neuzugang Guilherme Ramos nach seiner schweren Schulterverletzung bis auf Weiteres in die Zweikämpfe gehen. Was das geübte Auge wiederum beim Training am Mittwochvormittag sah, war ein Ramos, der sich hingegen schonungslos in sämtliche Duelle warf.

Das kommt durchaus überraschend. Bislang hatte der HSV stets betont, der 25-Jährige könne bis zum Saisonstart der Zweiten Liga am 28. Juli gegen den FC Schalke 04 keine Zweikämpfe im Vollkontakt bestreiten, um seine vollständige Genesung nicht zu gefährden. Doch der Portugiese scheint seinem Zeitplan um mehr als eine Woche voraus zu sein, vermittelte einen guten Eindruck.

HSV News: Hadzikadunic fehlt komplett

Was sich von Dennis Hadzikadunic nicht behaupten lässt. Der Innenverteidiger konnte nämlich gar keinen Eindruck vermitteln, da er komplett beim Training fehlte. Hadzikadunic hatte die Einheit am Dienstag vorzeitig beendet, verließ den Platz an der Seite von Rehatrainer Sebastian Capel. HSV-Trainer Tim Walter wollte den Fakt nicht überbewertet und sprach von einem planmäßig vorzeitigen Trainingsende für den 25-Jährigen.

Die offizielle Begründung am Mittwoch wiederum lautete: Belastungssteuerung. Welches belastete Körperteil Hadzikanics jedoch Erholung benötige, gab der HSV nicht bekannt.

HSV News: Heuer Fernandes trainiert teilweise

Torwart Daniel Heuer Fernandes war immerhin in Teil des Trainings eingebunden. Der herausragende Keeper war am Dienstag mit Immanuel Pherai zusammengestoßen und musste die Einheit daraufhin wegen Schmerzen in einem Finger der linken Hand abbrechen. Heuer Fernandes verschwand mit Kühlpack im Funktionstrakt.

Walter hatte initial Entwarnung gegeben. „Er ist mit Manu (Immanuel Pherai) zusammengerannt. Was genau es ist, weiß ich nicht, aber so schlimm wird es nicht sein“, sagte der 47-Jährige.

Schonlau, Muheim und David weiter verletzt

Am Mittwoch wurde Heuer Fernandes, ohne Torwarthandschuhe ausgestattet, lediglich bei einigen Übungen als Feldspieler eingebunden, absolvierte das Aufwärmprogramm sowie einige Läufe. Anschließend fungierte er als Beobachter. Alles in allem: ein Schongang.

Und damit ähnlich wie bei Kapitän Sebastian Schonlau (Wade), Miro Muheim (kleiner Faszienriss in der Wade) und Jonas David (Oberschenkelprobleme). Das Trio konnte weiter nur ein individuelles Laufprogramm abspulen.

Auch am Mittwochnachmittag wird wieder ein gutes Auge notwendig sein. Allerdings das des Fotografen, der dann das offizielle Mannschaftsbild knipsen wird.