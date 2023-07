HSV News: DFL terminiert Spieltage zeitgenau – Sonderrolle für Hamburg

HSV soll für hohe Quote beim TV-Rechteinhaber Sky sorgen. Das führt zu Spielzeiten, die nicht jeden Fan erfreuen dürften.

Hamburg. HSV-Fans sollten sich in der neuen Saison nicht allzu viel an Sonnabendabenden vornehmen, wenn sie alle Spiele ihres Clubs live verfolgen wollen. Denn nachdem die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die ersten zehn Spieltage zeitgenau angesetzt hat, wird klar: Der HSV soll auch in der kommenden Saison für eine hohe Einschaltquote bei den TV-Rechteinhabern Sky und Sport1 sorgen.

So treten die Hamburger an den ersten vier Spieltagen gleich dreimal zu exklusiven Uhrzeiten an. Ein Schicksal, das der Zweitligist nur mit Stadtrivale FC St. Pauli und Bundesliga-Absteiger Hertha BSC teilt. Häufiger hat es lediglich den zweiten Absteiger FC Schalke 04 zu Randzeiten erwischt.

HSV als Quotenbringer: DFL terminiert Spieltage

Auf das bereits bekannte und in Rekordzeit ausverkaufte Eröffnungsspiel des HSV gegen Schalke 04 (28. Juli, 20.30 Uhr) sind zwei aufeinanderfolgende Sonnabendabendspiele gegen den zweiten Absteiger Hertha BSC (19. August/20.30 Uhr) und Hannover 96 (26. August/20.30 Uhr) hinzugekommen.

Zwischendurch spielt der HSV an einem Sonntag beim Karlsruher SC (6. August/13.30 Uhr) sowie eine Woche später in der ersten Pokalrunde bei Rot-Weiss Essen (13. August/13 Uhr).

Die HSV-Termine

1. Spieltag: HSV – Schalke, Freitag, 28. Juli (20.30 Uhr)

– Schalke, Freitag, 28. Juli (20.30 Uhr) 2. Spieltag: Karslruhe – HSV , Sonntag, 6. August (13.30 Uhr)

, Sonntag, 6. August (13.30 Uhr) 1. Runde DFB-Pokal: Rot-Weiss Essen – HSV, Sonntag, 13. August (13 Uhr)

3. Spieltag: HSV – Hertha, Sonnabend, 19. August (20.30 Uhr)

– Hertha, Sonnabend, 19. August (20.30 Uhr) 4. Spieltag: Hannover – HSV , Sonnabend, 26. August (20.30 Uhr)

, Sonnabend, 26. August (20.30 Uhr) 5. Spieltag: HSV – Rostock, Sonntag, 3. September (13.30 Uhr)

– Rostock, Sonntag, 3. September (13.30 Uhr) 6. Spieltag: Elversberg – HSV , Sonnabend, 16. September (13 Uhr)

, Sonnabend, 16. September (13 Uhr) 7. Spieltag: Osnabrück – HSV , Freitag, 22. September (18.30 Uhr)

, Freitag, 22. September (18.30 Uhr) 8. Spieltag: HSV – Düsseldorf, Freitag, 29. September (18.30 Uhr)

– Düsseldorf, Freitag, 29. September (18.30 Uhr) 9. Spieltag: Wehen Wiesbaden – HSV , Sonnabend, 7. Oktober (13 Uhr)

, Sonnabend, 7. Oktober (13 Uhr) 10. Spieltag: HSV – Fürth, Sonnabend, 21. Oktober (13 Uhr)

