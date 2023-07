HSV News: Pherai darf Hotelzimmer seit drei Tagen nicht verlassen

Bei der Abreise ins Trainingslager am vergangenen Donnerstag ging es Immanuel Pherai noch gut.

Hamburg/Kitzbühel. So hatte sich Immanuel Pherai sein erstes Trainingslager mit dem HSV sicher nicht vorgestellt. Nachdem der Neuzugang am Freitag beim 3:3 im Testspiel gegen den tschechischen Topclub Victoria Pilsen noch einen positiven Eindruck hinterlassen hatte, klagte er über Unwohlsein.

Bereits seit Sonnabend fehlt der Niederländer nun mit einem Infekt, darf das Hotel-Einzelzimmer im "Kitzhof" wegen möglicher Ansteckungsgefahr für seine Mitspieler nicht verlassen. Der am Sonnabend nachgereiste Ludovit Reis konnte seinen abgeschotteten Landsmann somit noch nicht persönlich begrüßen.

HSV News: Fünf Profis kehrten am Montag zurück

Nachdem am Sonntag in Jonas David (Oberschenkel), Jean-Luc Dompé (Sprunggelenk), Ransford Königsdörffer (Achillessehne), Matheo Raab (Sonnenstich), Miro Muheim (Trainingsrückstand), Sebastian Schonlau (Wade) und Jonas Meffert (Knie) sowie den nach ihren Verletzungen noch nicht voll belastbaren Guilherme Ramos (Schulter), Stephan Ambrosius (Oberschenkel) und Andras Nemeth (Sprunggelenk) gleich zehn Profis gefehlt hatten, kehrten am Montag immerhin David, Königsdörffer, Ramos, Nemeth und Ambrosius zurück.

Inwiefern die Rückkehrer im Training belastet werden können, bleibt dennoch abzuwarten. Das Quintett agierte in den Spielformen als neutrale Anspieler, anschließend ging es individuell auf dem Nebenplatz weiter. So darf Ramos beispielsweise noch keine Zweikämpfe bestreiten, bis seine Schulter wieder vollständig ausgeheilt ist. Auch bei Nemeth ist derzeit noch nicht an ein volles Teamtraining zu denken. Gegen Ende der Woche könnte der Stürmer aber bereits wieder voll mitmischen.

Zum Ende der ersten Einheit des Tages verlässt Bakery #Jatta den Platz mit einem um den rechten Fuß gewickelten Eisbeutel. Der Gambier war umgeknickt, nachdem er einen Schuss abbekam. #HSV pic.twitter.com/DxbDWYbNwo — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) July 10, 2023

Sorgen gibt es seit Montagvormittag um Bakery Jatta. Der Flügelstürmer knickte bei der ersten Einheit des Tages mit dem rechten Fuß um, nachdem er einen Schuss abbekommen hatte. Jatta brach das Training ab, verließ den Platz mit einem Eisbeutel am Sprunggelenk.

Hadzikadunic greift ins Training ein

Stattdessen greift an diesem Montagnachmittag ein anderer Neuzugang ins Training ein. Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic flog am Vormittag von Kopenhagen nach München, wo er von Teammanager Lennart Coerdt abgeholt und nach Kitzbühel gebracht wurde. Bei der zweiten Einheit des Tages am Nachmittag soll er erstmals auf dem Trainingsplatz stehen.

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt, der bereits seit Sonntag in Österreich bei der Mannschaft weilt, dürfte am Montag derweil mitbekommen haben, dass Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück in Lennart Grill einen neuen Torhüter unter Vertrag gekommen hat. Der frühere U-21-Nationalkeeper kommt leihweise von Bundesligist Union Berlin zu den Niedersachsen. Damit ist ein Transfer von Marko Johansson (24) nach Osnabrück vom Tisch.

Johansson-Wechsel nach Osnabrück geplatzt

Beim HSV hatte man gehofft, dass sich Johansson, der in der vergangenen Woche von Dienstag bis Donnerstag beim VfL mittrainiert hatte, für einen Vertrag empfehlen kann. Nach dem kurzen Intermezzo in Osnabrück reiste Johansson allerdings noch am Freitag zu seiner Familie nach Malmö, stattdessen holte der VfL nun Grill.

Johansson, der vom HSV vor zwei Jahren für 600.000 Euro von Malmö FF verpflichtet worden war, steht in Hamburg noch bis Sommer 2025 unter Vertrag. Das Trainerteam hat mit dem Schweden bereits abgeschlossen, nun würden die Verantwortlichen auch gerne das Gehalt des Keepers sparen. Ob sich allerdings ein Club findet, der Johansson ähnlich viel Geld bietet wie der HSV, ist fraglich.