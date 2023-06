HSV-Torhüter verlängert Vertrag im Volkspark bis 2024

Hamburg. Dass Tom Mickel großer Fan des American Football ist, ist bekannt. Und so war es keine Überraschung, dass der HSV-Torhüter am Sonntag beim ELF-Spiel der Sea Devils gegen Düsseldorf Rhein Fire im Volksparkstadion zu Gast war. Eine Überraschung war es dann aber, dass Mickel kurz nach dem Spiel seine Vertragsverlängerung beim HSV bekannt gab. Der 34-Jährige hat einen neuen Kontrakt bis 2024 unterschrieben. „Ich freue mich, dass ich den Weg auch nach meinem zwölften Jahr weiter mitgehen kann. Für mich ist der HSV etwas ganz Besonderes", sagte Mickel.

Kein Spieler steht schon so lange beim HSV unter Vertrag wie Mickel. Der Ersatztorhüter kehrte 2015 nach zweieinhalb Jahren bei Greuther Fürth in den Volkspark zurück. Der Torhüter, der bereits zwischen 2009 und 2012 beim HSV spielte, machte in den vergangenen acht Jahren fünf Partien für die Profis und zudem einige Spiele für den HSV II. „Ich bin immer noch heiß, mich jeden Tag sportlich zu beweisen und hier etwas gemeinsam voranzubringen“, sagte der Torhüter, der nebenbei auch in andere Bereiche eingebunden werden soll, um sich für eine Anschlusstätigkeit beim HSV zu empfehlen.

Claus Costa lobt Mickels Einstellung für den HSV

In der Mannschaft spielt Mickel als Typ noch immer eine wichtige Rolle. Der Torhüter lebt den HSV wie kaum ein anderer. „Tom lebt den Ehrgeiz und Willen des Profifußballs tagtäglich vor. Er will sich immer noch weiterentwickeln und etwas bewegen. Daher spielt er eine ganz wichtige Rolle sowohl in unserem Torwartteam als auch im Gesamtgefüge der Mannschaft“, sagte Claus Costa, der Sportdirektor des HSV, der den neuen Vertrag mit Mickel ausgehandelt hatte.

In den kommenden Tagen stehen für Costa und Sportvorstand Jonas Boldt weitere wichtige Vertragsgespräche an, unter anderem mit Mickels Torwartkollegen Daniel Heuer Fernandes. Die Nummer eins überlegt noch, wie es nach dem verpassten Aufstieg weitergeht. Heuer Fernandes steht noch bis 2024 unter Vertrag, der HSV würde gerne verlängern.

In dieser Woche dürfte auch die Entscheidung über die Zukunft von Stürmer Robert Glatzel fallen, dessen Ausstiegsklausel nur noch bis Donnerstag läuft. Zudem will Boldt Gespräche mit dem Berater von Sonny Kittel führen, ob es noch einmal zu einer Vertragsverlängerung kommt oder der 30-Jährige den HSV nach vier Jahren verlässt.

