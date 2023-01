HSV holt eine Bundesliga-erfahrene Spielerin Jobina Lahr zurück

Jobina Lahr gab in Hamburg ihr Debüt in der höchsten Spielklasse. Jetzt will sie ihren früheren Club dorthin zurückführen.

Hamburg. Den 5. September 2010 wird Jobina Lahr wohl nie vergessen: In der 19. Spielminute gelang ihr für den HSV gegen FF USV Jena ihr erstes Bundesliga-Tor. Erst drei Wochen zuvor hatte die Verteidigerin ihr Debüt für die erste Mannschaft gegeben. Im folgenden Sommer verließ sie die Hamburgerinnen und zog für eine Saison zu Lokomotive Leipzig weiter, bevor sie von 2012 an für den SC Freiburg auflief.

Jetzt kehrt Lahr (31) dorthin zurück, wo ihre Bundesliga-Karriere begann: zum HSV. Der ist bei den Frauen zwar nur noch drittklassig. „Aber es war immer mein Ziel, nach Hamburg zurückzukehren“, sagte die gebürtige Hessin. Wie der Club am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb sie einen Vertrag bis 2024.

Jobina Lahr spielte von 2009 bis 2011 für den HSV in der Bundesliga.

Foto: picture-alliance / Eibner-Pressefoto

Wenn es nach Lahr geht, will sie dann mit ihren Teamkolleginnen die Rückkehr in die Eliteklasse feiern: „Ich möchte dazu beitragen, dass der Verein dort spielt, wo er hingehört: In der Bundesliga.“ 107-mal ist Lahr selbst dort aufgelaufen. Zuletzt war sie vornehmlich für die zweite Freiburger Mannschaft in der 2. Bundesliga aktiv. Im Dezember dann kam der Sportclub ihrem Wunsch nach, den Verein nach mehr als zehn Jahren aus beruflichen Gründen zu verlassen.

HSV-Frauenfußball-Koordinatorin Catharina Schimpf zeigte sich in der Mitteilung erfreut, „dass Jobina nach Hamburg zurückkehrt und wir eine so gestandene Bundesliga-Spielerin von unserem Weg überzeugen konnten. Jobina wird uns nicht zuletzt mit ihrer enormen Erfahrung helfen, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen.“