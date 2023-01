HSV testet im Trainingslager gegen Ex-Club von Bayern-Star

Hamburg. Der HSV stimmt sich gegen einen Club aus Übersee auf die Rückrunde der 2. Bundesliga ein. Zum Abschluss des bevorstehenden Trainingslagers in Spanien (11. bis 19. Januar) treffen die Hamburger auf die Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen Major League Soccer. Das gab der HSV am Dienstag bekannt.

Die Partie wird am 18. Januar um 15 Uhr in Sotogrande ausgetragen, wo die Mannschaft ihr Quartier beziehen wird. Gespielt wird über die klassischen 90 Minuten.

HSV-Testspielgegner Vancouver Whitecaps ist Ex-Club von Bayern-Star Davies

In einem ersten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers geht es am 13. Januar gegen den SC Freiburg über viermal 35 Minuten. Bereits am kommenden Sonnabend tritt der HSV beim 1. FC Köln an.

Vancouver ist der aktuelle kanadische Meister. Alphonso Davies (22) schaffte bei den Whitecaps seinen Durchbruch zum Profi, bevor er 2018 zum FC Bayern München wechselte und zum Star wurde. Die vergangene MLS-Saison schloss der Club als 17. ab.

Der Winterfahrplan des HSV:

7. Januar: Testspiel beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Magenta)

8. Januar: Benefiz-Hallenturnier um den Schauinsland-Reisen-Cup in Gummersbach mit Karlsruher SC, Gornik Zabrze, Rot-Weiss Essen, 1. FC Kaan Marienborn und Blau-Weiss Lohne (12.30 Uhr/Sky Sport News)

11. Januar: Aufbruch ins Trainingslager in Sotogrande (bis 19. Januar)

13. Januar: Testspiel gegen SC Freiburg über viermal 35 Minuten (15 Uhr)

18. Januar: Testspiel gegen die Vancouver Whitecaps (15 Uhr)

29. Januar: Rückrundenstart in der 2. Bundesliga gegen Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr/Sky)