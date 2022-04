HSV: Zurück im Aufstiegskampf – so sieht es Trainer Walter

Hamburg. Das Hamburger Frühlingswetter meinte es am Sonntag gut mit den Profis des HSV. Strahlender Sonnenschein, 16 Grad, beste Bedingungen, um einen trainingsfreien Tag entspannt zu verbringen. Unmittelbar nach dem 4:2-Sieg bei Jahn Regensburg machte sich der Reisetross mit dem Bus auf die Rückreise in die Hansestadt.

Dabei lief zur eigenen Unterhaltung – natürlich – den ganzen Nachmittag und Abend Fußball auf den Monitoren des HSV-Gefährts. Die Profis schauten sich erst die Bundesligakonferenz an, dann das Giganten-Duell Bayern München gegen Borussia Dortmund, ehe es für die Hamburger wirklich spannend wurde. Mit großem Interesse verfolgten Mannschaft und Trainer den 2:1-Sieg von Darmstadt 98 gegen den FC St. Pauli.

HSV im Aufstiegskampf: Trainer schwärmt von eigener Mannschaft

Stand Sonntag rangiert der HSV fünf Punkte hinter Platz drei, der aktuell von Darmstadt bekleidet wird, und lediglich zwei Punkte hinter dem schwächelnden Stadtrivalen, den man womöglich am kommenden Wochenende in der Tabelle überflügeln könnte. Verrückte, bunte Zweitligawelt.

"Ich interessiere mich nur für den Weg, den wir mit dem HSV gehen. Bei uns baut sich etwas auf. Wir wollen am Wochenende da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben. Mit viel Enthusiasmus, Bertischaft und Mut. Mit dem jugendlichen Elan werden wir unseren Weg weitergehen. Unser Ziel ist es, weiter diese Energie aufs Parkett zu bringen. Das machen wir in vielen Momenten sehr gut. Gegen Regensburg haben wir aber Konter schlecht ausgespielt. Also müssen wir nächste Woche Konter trainieren", erklärte Trainer Tim Walter (46) gewohnt nüchtern und sachlich.

Wie ein potentieller Erstligaclub trat der HSV in Regensburg über weite Strecken wahrlich nicht auf. Gerade in der Anfangsphase konnten die Hamburger dem lieben Fußballgott und den grob fahrlässigen Jahn-Spielern danken, dass es nicht bereits nach 20 Minuten mindestens 0:2 stand. Mal wieder hatte der HSV versucht, auf Teufel komm raus den mittlerweile viel diskutierten "Tim-Walter-Fußball" zu praktizieren.

Das kleinteilige, aber phasenweise technisch unsaubere Kurzpassspiel war ein gefundenes Fressen für die Regensburger, die mit Dauerpressing und aggressivem Zweikampfverhalten viele Ballgewinne generieren konnte. Allein im Abschluss versagten die Bayern vor dem Tor kläglich. "Ich denke, dass jeder, der heute im Stadion war, den SSV Jahn auf Augenhöhe mit dem HSV gesehen hat. Darauf müssen wir in Regensburg stolz sein. Wir müssen aber nach 20 Minuten mindestens 2:0 führen", haderte Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic.

HSV zeigte in der Schlussphase in Regensburg Nehmer-Qualitäten

Doch wie heißt es so schön im Profifußball? "Hätte, hätte, Fahrradkette". Der HSV präsentierte sich in Regensburg mental und fußballerisch extrem widerstandsfähig. Selbst als der Jahn in der 88. Minute per Elfmeter durch Andreas Albers (32) auf 2:2 stellen konnte, gingen die Köpfe der Hamburger nicht nach unten. Im Gegenteil: Gerade die Joker haben schlussendlich dafür gesorgt, dass man doch noch mit einer Energieleistung den extrem wichtigen Auswärtssieg holen konnte. So behielt am Ende auch Walter mit seinem vorgegebenen Spielstil recht.

Ein Sonderlob vom Trainer erhielt dabei Spielmacher Sonny Kittel (29), der sein 100. Spiel für den HSV zunächst von der Bank aus verfolgen musste. "Super! Alle Einwechselspieler haben eine brutale Energie auf den Platz gebracht. Dementsprechend haben sie sich belohnt. Sonny hat für seine Farben und unser Team gearbeitet. Auch dadurch konnten wir erfolgreich sein. Er hat genau das gemacht, was wir von ihm erwarten. Deshalb bin ich sehr zufrieden mit Sonny“, schwärmte Walter.

HSV-Torwart Heuer Fernandes glaubt an Chance im Aufstiegskampf

Als Matchwinner darf sich neben Joker Josha Vagnoman (21), der seinem Treffer zum 3:2 den Weg zum Auswärtssieg bereitet hatte, vor allem aber Torhüter Daniel Heuer Fernandes (29) fühlen. Der Deutsch-Portugiese hielt den HSV gerade in der ersten Halbzeit mit überragenden Paraden im Spiel. "Das ist mein Job, dafür bin ich da. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung und freue mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Aber wie gesagt: das ist ja auch meine Aufgabe", sagte Heuer Fernandes ganz bescheiden.

Der Schlussmann macht keinen Hehl daraus, dass die Partie in Regensburg am Ende als bestandener Charaktertest gewertet werden konnte. "Wenn du kurz vor Schluss so einen Elfmeter gegen dich bekommst, weiß ich nicht, ob viele Mannschaften da noch mal zurückkommen. Wir haben es geschafft, und deshalb bin ich sehr zufrieden. Wenn man in Regensburg spielt, weiß man, dass es intensiv und ekelig wird", sagte der 29-Jährige.

HSV mittendrin im Kampf um die Bundesliga

Intensiv werden auch die kommenden drei Wochen für den HSV. Will das Walter-Team noch eine Chance haben, in die Bundesliga aufzusteigen, sind Siege in den verbleibenden Spielen beim bereits feststehenden Absteiger FC Ingolstadt (30. April), im Volksparkstadion gegen Hannover 96 (7. Mai) und zum Saisonabschluss bei Hansa Rostock (14. Mai) absolute Pflicht.

Derzeit ist der HSV aber wieder mittendrin im Kampf um die Bundesliga. "Ich glaube, wir waren nie weg. Wir sind überzeugt von uns. Die Ausgangslage war, dass wir gewinnen mussten: Deshalb haben wir noch mal alles rausgehauen und wollten unbedingt den Sieg holen. Wir achten nur auf uns und brauchen Siege", gab Heuer Fernandes die Marschrichtung für den Saisonendspurt aus.

