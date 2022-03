HSV News: Sturmtalent verlängert Vertrag um zwei Jahre

Hamburg. Er gilt als eines der hoffnungsvollsten Talente am Volkspark: Der HSV hat den Vertrag mit Linksaußen Arlind Rexhepi bis 2024 verlängert. Das gab das Management des 18-Jährigen via Instagram bekannt.

„Ich bin sehr froh darüber, noch zwei weitere Jahre für diesen Verein spielen zu dürfen, und bin guter Dinge, dass es die richtige Entscheidung war zu verlängern“, wird Rexhepi in der Mitteilung zitiert. „Der Verein wird mich in diesen zwei Jahren unterstützen und mir helfen, wo er kann, um mich auf und neben dem Platz weiterzuentwickeln.“

Rexhepi konnte beim HSV II überzeugen

Bei dem Papier dürfte es sich um einen sogenannten Fördervertrag handeln, der in einen Profivertrag umgewandelt werden kann.

Rexhepi kam 2016 aus der Jugend des Hoisbütteler SV zum HSV. Im vergangenen Sommer rückte der Deutschalbaner in die zweite Mannschaft auf und kam in der laufenden Regionalligasaison bei 13 Einsätzen auf vier Tore und zwei Vorlagen. Siebenmal kam er zudem in der A-Junioren-Bundesliga zum Einsatz (ein Tor).

Im November durfte sich Rexhepi Profitrainer Tim Walter vorstellen und kam beim 7:4-Sieg im Testspiel gegen Nordsjaelland zum Einsatz. Auf eine Pflichtspielnominierung bei den Profis wartet Rexhepi noch.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie schnell der Sprung in die erste Mannschaft gelingen kann, hat sein Mitspieler Faride Alidou (20) in dieser Saison vorgemacht. Nach einigen starken Auftritten in der 2. Bundesliga steht der Linksaußen vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Auch Anssi Suhonen (21) und Elijah Krahn (18) haben unter Walter ihr Profidebüt gefeiert. Felix Paschke (18) schaffte es immerhin einmal in den Kader.