HSV DFB-Pokal: Freiburg ist der Halbfinal-Gegner der Rothosen

Hamburg. Der HSV muss im Halbfinale des DFB-Pokals im Volksparkstadion gegen den SC Freiburg spielen. Das ergab die Auslosung der Partien am Sonntagabend. Die Spiele, die entscheiden, wer am 21. Mai in Berlin im Finale gegeneinander antritt, werden am 19. und 20. April ausgetragen.

