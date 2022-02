HSV Heute: HSV-Fans sehen intensive Anfangsphase im Volkspark

Hamburg. Die Topspiel-Wochen des HSV gehen am Sonnabend weiter. Nach dem Stadtderby gegen den FC St. Pauli (2:1) und dem Duell mit dem Tabellenführer Darmstadt 98 (5:0) gastiert mit dem 1. FC Heidenheim der mit den Hamburgern punktgleiche Tabellensechste im Volksparkstadion. "Man ist auf einem guten Weg, es ist aber sehr schwer. Sechs Mannschaften sind nah beineinander. Es sieht von außen so aus, als wäre der HSV einen Tick stabiler", erklärte der ehemalige HSV-Kapitän Nico Hoogma (53) vor der Partie mit Blick auf die Bundesliga-Rückkehr.

HSV gegen Heidenheim: Die Partie im Liveticker:

Personell setzt Trainer Tim Walter auf das bewährte Personal. Der in Darmstadt gelbgesperrte Spielmacher Sonny Kittel (29) kehrt in die Startformation zurück. Für ihn muss Mittelfeldspieler David Kinsombi, der den Leistungsträger vor einer Woche gut vertreten hatte, wieder auf die Ersatzbank. Es ist die einzige Änderung in der Startformation im Vergleich zur 5:0-Gala gegen den Tabellenführer. Veränderungen gab es auch bei der Kaderbesetzung. Der zuletzt erkrankte Stürmer Mikkel Kaufmann (21) stand ebenso wieder im Aufgebot wie Rechtsverteidiger Jan Gyamerah (26), der seinen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich auskuriert hat.

Gegen Heidenheim können die Hamburger auch wieder auf die Unterstützung einer etwas größeren Zuschauerkulisse verlassen. Insgesamt 10.000 Zuschauer waren dank der angepassten Corona-Schutzverordnung zugelassen. "Die Fans können uns pushen. Je mehr da sind, desto schöner", freut sich Trainer Walter.

HSV: Zwei Siege stehen einer Niederlage gegenüber

Die Heimbilanz gegen Heidenheim spricht leicht für den HSV. Zwei Siege (3:2, 2:0) stehen nur einer Niederlage (0:1) gegenüber. "Heidenheim besitzt eine taffe Mannschaft, die das Spiel für uns eklig machen will. Wir müssen unseren Plan durchziehen und so spielen, wie wir es die letzten Partien geschafft haben. Dann werden wir erneut ein positives Ergebnis rausziehen können", sagt Linksverteidiger Miro Muheim (23).

Schema:

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Alidou, Glatzel.

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Alidou, Glatzel. 1. FC Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Theuerkauf, Burnic - Leipertz, Schöppner, Mohr - Kleindienst.

Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Theuerkauf, Burnic - Leipertz, Schöppner, Mohr - Kleindienst. Schiedsrichter: Christian Dingert (Gries)

Christian Dingert (Gries) Video-Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Marco Fritz (Korb) Zuschauer: 10.000 (ausverkauft)