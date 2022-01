Glückslos für den HSV, schwere Aufgabe für den FC St. Pauli

HSV-Profi Faride Alidou (M.) und Finn Ole Becker vom FC St. Pauli träumen weiter vom DFB-Pokalfinale in Berlin

Hamburg. Norbert Dickel (60), Stadionsprecher und Pokal-Held von Borussia Dortmund, hat dem HSV einen machbaren und dem FC St. Pauli einen schweren Gegner für das DFB-Pokal-Viertelfinale (1. und 2. März) zugelost. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter (46), die im Achtelfinale den 1. FC Köln mit 5:4 nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geworfen hatte, trifft im Volksparkstadion auf den Karlsruher SC.

Für die Hamburger ist es die erste Heimpartie im laufenden Wettbewerb. "Dass wir ein Heimspiel haben, ist super. Wir freuen uns über das Los und auf die Partie. Hoffentlich dürfen wir vor Zuschauern spielen, denn mit unseren Fans im Rücken wollen wir ins Halbfinale", sagte Trainer HSV-Trainer Walter.

Auch Clubmanager Bernd Wehmeyer (69), der die Auslosung live vor Ort verfolgt hatte, freute sich über das Pokal-Los: "Es ist eine machbare Aufgabe, wenngleich uns ein schweres Spiel erwartet", erklärte Wehmeyer.

St. Pauli-Fans feiern scherzhaft: "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!

Ursprünglich sollte der ehemalige Ski-Star Felix Neureuther die Ziehung im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund vornehmen, doch die Tochter des 37-Jährigen ist an Corona erkrankt.

Deutlich schwerer als den HSV hat es bei der Auslosung den Stadtrivalen, der im Achtelfinale sensationell Titelverteidiger Borussia Dortmund mit 2:1 ausgeschaltet hatte, erwischt. Das Team von Coach Timo Schultz (44) muss zu Union Berlin reisen. "Das wird ein tolles Duell von zwei Traditionsmannschaften und ich hoffe natürlich, dass es vor Publikum stattfinden kann. Es ist ein schweres Pokalspiel, aber wir wollen unsere Chance nutzen", sagte Schultz.

Bei Twitter stimmten einige St.-Pauli-Fans bereits scherzhaft den klassischen Pokal-Fan-Gesang: "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!" an. St. Pauli und Union Berlin trafen im DFB-Pokal schon einmal aufeinander. Die Hamburger gewannen am 13.8.1994 in der ersten Runde mit 3:2 bei Union. Die Torschützen waren damals Jens Scharping, Bernd Hollerbach, Dariusz Szubert.

Die Viertelfinalpartien im Überblick:

HSV - Karlsruher SC

Union Berlin - FC St. Pauli

Hannover 96 - RB Leipzig

VfL Bochum - SC Freiburg