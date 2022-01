HSV News: HSV muss länger auf Abwehrspieler Gyamerah verzichten

Der 26-Jährige hatte sich am Freitag beim 1:5 im Testspiel gegen den FC Midtjylland an der Leiste verletzt. Nun ist die Diagnose da.

Hamburg. Die Szene ließ Böses erahnen, als Jan Gyamerah am Freitag bei der 1:5-Niederlage des HSV im Testspiel gegen den FC Midtjylland nach knapp 60 Minuten Spielzeit am Boden gesessen und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Leiste gefasst hatte. Die medizinische Abteilung hatte sofort signalisiert, dass es für den 26-Jährigen nicht weitergehen kann.

Noch am Abend hatte Gyamerah einen Termin für eine MRT-Untersuchung, die Aufschluss geben sollte, wie schwer die Verletzung wirklich ist. Am Sonntagmittag verkündete der Hamburger Zweitligaclub nun das, was alle schon befürchtet hatten. Der Defensivallrounder hat sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenansatz zugezogen. Über die Ausfalldauer gibt es noch keine Informationen. Der HSV erklärte nur, Gyamerah würde "bis auf Weiteres" ausfallen.

HSV-Personaldecke in der Abwehr wird dünner

Gerade auf der Außenverteidigerposition ist der HSV derzeit besonders dünn besetzt. Linksverteidiger Tim Leibold (28) fällt mit einem Kreuzbandriss noch bis Saisonende aus. Und Josha Vagnoman (21) befindet sich nach einer schweren Muskelverletzung noch immer nicht im Mannschaftstraining. Somit stehen vor dem Topspiel in einer Woche gegen Darmstadt 98 mit Miro Muheim (23) und Moritz Heyer (26) nur noch zwei defensive Flügelspieler zur Verfügung.