HSV News: HSV-Zugang Chakvetadze feiert bei 1:4-Rückstand Debüt

Hamburg. Das Wetter zeigte sich im Volkspark von seiner besten Seite, als Giorgi Chakvetadze (22) am Freitagmorgen erstmals mit seinen neuen Kollegen den Trainingsplatz des HSV betrat. Der Georgier, der am Donnerstag für ein halbes Jahr vom belgischen Erstligaclub GAA Gent ausgeliehen wurde, feierte im Testspiel gegen den dänischen Topclub FC Midtjylland bei strahlendem Sonnenschein sein Debüt für den Hamburger Zweitligaclub. Zunächst saß der Techniker allerdings auf der Bank.

Für Trainer Tim Walter kommt der Test in der Länderspielpause gegen die Dänen genau richtig. Der 46-Jährige kann eine Woche vor dem Topspiel gegen Tabellenführer Darmstadt 98 personelle und taktische Dinge ausprobieren. Vor allem die Frage, wer den gelbgesperrten Spielmacher Sonny Kittel (29) ersetzt, muss Walter klären.

Die eigentlich vorgesehenen Alternativen Anssi Suhonen (21, Corona-Erkrankung) und David Kinsombi (26, Knieprobleme) können sich gegen Midtjylland nicht zeigen. Deshalb hofft Trainer Walter auf Neu-Hamburger Chakvetadze.

Offensivtalent Meisner vor HSV-Abschied?

Unterdessen deutet sich ein Abgang von Offensivtalent Robin Meißner an. Der 21-Jährige spielte in den Planungen von Trainer Walter zuletzt gar keine Rolle. Nach Informationen der "Mopo" soll der Youngster deshalb verliehen werden. Neben dem FC Ingolstadt soll auch Hansa Rostock sein Interesse hinterlegt haben.

Schema:

Johansson - David, Schonlau (46. Muheim), Vuskovic - Gyamerah (56. Alidou), Reis (46. Rohr), Kittel (46, Chakvetadze) - Jatta, Wintzheimer (26. Krahn), Kaufmann, Meißner (46. Heyer). Tore: 0:1 Sisto (7. Minute), 1:1 Jatta (11.), 1:2 Isaksen (33.), 1:3 Lind (35.), 1:4 Isaksen (38.).

Das Testspiel des HSV im Live-Blog:

Und der nächste Verletzte: Gyamerah muss vom Platz

Die Partie plätschert ein wenig vor sich hin. In der 56. Minute sitzt plötzlich Jan Gyamerah auf dem Boden und fasst sich an die Leiste. Der Rechtsverteidiger kann nicht weiterspielen. Für ihn kommt Faride Alidou.

Walter bringt zur zweiten Hälfte Debütant Chakvetadze

Neues Personal für die zweite Halbzeit. Für Sonny Kittel kommt Neuzugang Chakvetadze zu seinem HSV-Debüt. Auch Maximilian Rohr, Moritz Heyer und Miro Muheim sind mit dabei. Sebastian Schonlau, Ludovit Reis und Robin Meißner haben den Platz verlassen.

Halbzeit im Volkspark: Patzer bringen HSV ins Hintertreffen

Pause im Volkspark. Der HSV liegt mit 1:4 zurück. Nach einem wackeligen Beginn und dem frühen Rückstand hatte das Walter-Team die Partie eigentlich gut im Griff. Kurz vor der Pause sorgten allerdings katastrophale individuelle Fehler für drei vermeidbare Gegentore. Überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung von Gästespieler Charles Rigos Matos, der mit einem Golf-Cart vom Platz gebracht werden musste. Beim HSV deuten sich die ersten Wechsel an. Sowohl Miro Muheim als auch Neuzugang Giorgi Chakvetadze haben sich ihrer Trainingsjacke entledigt.

Däne Rigos Matos muss verletzt abtransportiert werden

Das sieht nicht gut aus: Midtjyllands Charles Rigos Matos scheint sich schwer am Knie verletzt zu haben. Seit einigen Minuten muss der Profi behandelt werden. Deshalb wird die Halbzeitpause vorgezogen. Gute Besserung!

Patzer von Johansson! HSV kassiert das 1:4

In den Testspielen sah HSV-Keeper Marko Johansson in dieser Saison häufig nicht gut aus. Und an dieser unschönen Tradition hält der Schwede fest. Als letzter Mann vertändelt der Torwart den Ball gegen Isaksen, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben muss.

Doppelschlag von Midtjylland! HSV liegt 1:3 zurück

Was für ein Tor für Midtjylland! Aus halbrechter Position schießt Gustav Isaksen in der 33. Minute vom Straufraumeck wunderschön in den Winkel. Und nur zwei Minuten später folgt der nächste Treffer. Victor Lind erhöht für die Dänen auf 3:1. Das hatte sich so jetzt nicht angedeutet. Bislang war es ein ausgelichenes Spiel mit leichten Vorteilen für den HSV.

Verletzter Winzheimer muss das Spielfeld verlassen

In der 26. Minute war für Manuel Wintzheimer das Spiel schon wieder beendet. Der Offensivspieler des HSV musste mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Für ihn kommt U-19-Spieler Elijah Krahn.

1:1 nach elf Minuten: Derby-Held Jatta trifft schon wieder

Und da ist direkt der Ausgleich. Nach einer schönen Flanke von Sonny Kittel steht Derbyheld Bakery Jatta in der elften Minute richtig, und kann aus kurzer Distanz für den Ausgleich sorgen. Ohnehin ist der Gambier in der Anfangsphase auffälligster Offensivspieler bei den Hamburgern.

0:1! Früher Rückstand für den HSV

Und da ist das erste Tor im Volkspark. Nach einem kapitalen Fehlpass von Kapitän Sebastian Schonlau im Aufbauspiel schlägt der Gast aus Dänemark eiskalt zu. Pione Sisto kann sich den Ball zurechtlegen und ihn wunderschön in den Winkel schlenzen.

HSV-Trainer Walter probiert die Dreierkette aus

Die Aufstellung für das Testspiel gegen den FC Midtjylland ist da. Gegen die Dänen setzt Trainer Walter auf eine Dreierkette mit Jonas David, Mario Vuskovic und Sebastian Schonlau. Auch in der Offensive mischt der HSV-Coach munter durch. So erhalten Mikkel Kaufmann und Robin Meißner die Chance, sich zu zeigen. Zugang Giorgi Chakvetadze, der die Trikotnummer sieben trägt, sitzt zunächst auf der Bank.