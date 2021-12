Alidou: Nach dem ersten Austausch zwischen Sportvorstand Jonas Boldt und Frankfurts Markus Krösche sollen weitere Gespräche zwischen der Eintracht und dem HSV über einen vorzeitigen Wechsel von Faride Alidou nach Frankfurt folgen. Amaechi: Beim Trainingsauftakt am 30. Dezember wird neben Tommy Doyle (20) auch Xavier Amaechi (20) fehlen. Beide haben Weihnachten in England gefeiert und müssten ohnehin in Quarantäne. Während für Doyle nach einer neuen Lösung gesucht wird, soll Amaechi nun bis Saisonende an die Bolton Wanderers verliehen werden.