HSV News: Termin fürs Nordderby gegen Werder Bremen steht

Werder Bremens Lars Lukas Mai (r.) attackiert HSV-Stürmer Bakery Jatta: Die DFL hat den Termin für das zweite Nordderby in der 2. Bundesliga festgelegt.

Hamburg. Den 27. Februar sollten sich HSV-Fans schon einmal freihalten: An jenem Sonntag wird im Volksparkstadion das Nordderby gegen Werder Bremen ausgetragen. Das hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag bekannt gegeben.

Angesetzt wurden die Spieltage 22 bis 27 in der 2. Bundesliga. Das einzige offizielle Topspiel mit HSV-Beteiligung ist allerdings ein anderes: am Sonnabend, den 5. März (20.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg.

Die HSV-Ansetzungen im Überblick

Spieltag Datum/Uhrzeit Partie 22 Sa., 12. Februar, 13.30 Uhr HSV – 1. FC Heidenheim 23 Sa., 19. Februar, 13.30 Uhr SV Sandhausen – HSV 24 So., 27. Februar, 13.30 Uhr HSV – Werder Bremen 25 Sa., 5. März, 20.30 Uhr 1. FC Nürnberg – HSV 26 Sa., 12. März, 13.30 Uhr HSV – FC Erzgebirge Aue 27 Sa., 19. März, 13.30 Uhr Fortuna Düsseldorf – HSV

Wer ein Dauerkartenpfand besitzt, kann von 8. bis 13. Februar eine Karte für das Nordderby erwerben. Der Vorverkauf an Mitglieder folgt am 14. Februar. Das gab der HSV am Freitag bekannt.

Für das Stadtderby gegen den FC St. Pauli (21. Januar, 18.30 Uhr) sollen Dauerkartenkunden vom 11. Januar an ihre Vorkaufsrechte nutzen können. HSV-Mitglieder könnten dann am Freitag, den 14. Januar in den Vorverkauf einsteigen.