HSV Heute: HSV muss drei Wochen auf Abwehrspieler David verzichten

Auch Jonas Meffert hat sich eine Verletzung am Fuß zugezogen. Wer nun in die Mannschaft der Hamburger rücken könnte.

Hamburg. Eigengewächs Jonas David ist beim HSV bisher der Marathonmann. Als einziger Spieler stand der 21 Jahre alte Innenverteidiger in allen 13 Partien von Anpfiff bis zum Abpfiff auf dem Platz. Diese eindrucksvolle Serie wird nun aber unfreiwillig ein Ende finden. Am Mittwoch zog sich David im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Wer ersetzt David in der HSV-Innenverteidigung?

Somit wird der Shootingstar mindestens drei Wochen nicht zu Verfügung stehen. Als mögliche Alternativen stehen Neuzugang Mario Vuskovic (19), der aktuell mit der kroatischen U-21-Nationalmannschaft unterwegs ist, oder Moritz Heyer (26) parat. Beim 7:4-Testspielsieg gegen den FC Nordsjaelland testete HSV-Trainer Tim Walter (46) auch eine mögliche Dreierkette mit Kapitän Sebastian Schonlau (27), Jan Gyamerah (26) und eben Heyer. Dieses Experiment verfolgte David mit dicker Winterjacke am Spielfeldrand.

HSV Mittelfeldspieler Meffert erlitt einen Zehenbruch

Doch David ist nicht der einzige Profi, den es in dieser Woche erwischt hat. Trainer Walter verriet am Rande des Testspiels am Donnerstag, dass sich Jonas Meffert (27) einen Zehenbruch zugezogen hat. Anders als der Innenverteidiger soll der "Sechser" allerdings beim kommenden Spiel gegen Jahn Regensburg wieder zur Verfügung stehen. Am Montag soll Meffert wieder mit der Mannschaft trainieren.