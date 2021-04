HSV führt 2:0 in Hannover: Hunt trifft doppelt, Terodde draußen

Routinier Aaron Hunt (l.) schoss den HSV mit 1:0 in Hannover in Führung.

Hannover. Nachdem Tabellenführer VfL Bochum vorgelegt hat, will der HSV am Ostersonntag im Auswärtsspiel bei Hannover 96 nachlegen. Schon mit einem Punkt würde die Mannschaft von Trainer Danel Thioune einen direkten Aufstiegsplatz von Greuther Fürth zurückerobern. Die Spielvereinigung war am Sonnabend durch einen Sieg in Heidenheim vorerst am HSV vorbeigezogen.

Momentan sieht es so aus, als könnten die Hamburger wieder auf Platz zwei springen. Der HSV führt hochverdient durch einen Doppelpack von Aaron Hunt mit 2:0 in Hannover (14./34.).

Seit Thioune die Geschicke beim HSV leitet, ist die voraussichtliche Aufstellung nur noch schwer zu erahnen. Im Vorfeld des Hannover-Spiels war diese Puzzleaufgabe sogar noch komplizierter als ohnehin schon, da der Coach wieder auf einige zuletzt angeschlagene Spieler zurückgreifen kann. Mit Spannung wurde vor allem erwartet, ob Simon Terodde nach seiner Corona-Infektion wieder fit genug für die Startelf ist.

HSV: Thioune setzt in Hannover auf Wood statt Terodde

Um 12.28 Uhr lüftete Thioune sein Geheimnis: Etwas überraschend sitzt der mit 20 Toren treffsicherste HSV-Profi zunächst auf der Bank. Offenbar reichen die Kräfte bei Terodde noch nicht für mehr als einen Kurzeinsatz. Wie schon beim 2:0 gegen Heidenheim beginnt für ihn der nach dem Saisonende in die USA wechselnde Bobby Wood. Überhaupt setzt Thioune auf dieselbe Elf, die gegen Heidenheim so gut funktionierte.

Simon Terodde sitzt beim HSV in Hannover zunächst auf der Bank.

Foto: Imago / osnapix

„Nach einer Rücksprache mit ihm haben wir uns entschieden, ihn erst einmal von der Bank zu bringen", berichtete Thioune über ein Gespräch mit Terodde vor dem Spiel. „Die Trainingsintensität in dieser Woche war für ihn nach seiner Krankheit höher als für andere. Es geht um einen behutsamen Aufbau. Wenn wir ihn brauchen, steht er natürlich Gewehr bei Fuß."

Mehr zum Thema:

Tabellenspitze der 2. Bundesliga vor dem HSV-Spiel

1. VfL Bochum 27 Sp. / 50:27 Tore / 54 Pkt.

2. Greuther Fürth 27 Sp. / 51:32 Tore / 50 Pkt.

3. HSV 26 Sp. / 53:30 Tore / 49 Pkt.

4. Holstein Kiel 25 Sp. / 39:24 Tore / 46 Pkt.

5. Karlsruher SC 27 Sp. / 39:33 Tore / 42 Pkt.

6. F. Düsseldorf 26 Sp. / 37:36 Tore / 40 Pkt.

7. Heidenheim 26 Sp. / 37:35 Tore / 39 Pkt.

Die Aufstellung:

Hannover: 31 Esser – 21 Muroya, 28 Franke, 5 Falette, 3 Hult – 13 Kaiser, 35 Muslija – 7 Twumasi, 10 Haraguchi, 19 Sulejmani – 17 Ducksch. – Trainer: Kocak

31 Esser – 21 Muroya, 28 Franke, 5 Falette, 3 Hult – 13 Kaiser, 35 Muslija – 7 Twumasi, 10 Haraguchi, 19 Sulejmani – 17 Ducksch. – Trainer: Kocak HSV: Ulreich – Vagnoman, Ambrosius, Heyer, Gyamerah – Onana – Kittel, Leibold – Hunt – Wood, Wintzheimer. – Trainer: Thioune

Ulreich – Vagnoman, Ambrosius, Heyer, Gyamerah – Onana – Kittel, Leibold – Hunt – Wood, Wintzheimer. – Trainer: Thioune Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach)

Florian Badstübner (Windsbach) Tor: 0:1 Hunt (14.), 0:2 Hunt (34.)