Die HSV-News am Mittwoch, den 11. November 2020:

Kwarteng und Heil schnuppern Profi-Luft

Der HSV-Kader war in Länderspielpausen schon mal ausgedünnter, aber auch diesmal fehlen immerhin bis zu vier Spieler. Für die deutschen U-21-Nationalspieler Manuel Wintzheimer, Stephan Ambrosius und Josha Vagnoman gilt dies schon ab heute, weshalb zum Trainingsauftakt am Dienstag Moritz Kwarteng und Ogechika Heil aus dem Regionalligateam zu den Profis geholt wurden.

Beide Talente sollen nach Möglichkeit auch im morgigen Test gegen den dänischen Zweitliga-Tabellenführer Viborg FF eingesetzt werden. Dann ist auch Klaus Gjasula noch dabei, ehe der 30-Jährige am Freitag zur albanischen Nationalmannschaft abreist. Nach zwei Länderspielpausen wird Gjasula aufgrund der Quarantäne-Regelung das nächste Pflichtspiel gegen den VfL Bochum (22.11.) sicher verpassen.

✌🏼✊🏽🖐🏾 Wir starten mit Schere-Stein-Papier-Duellen und Liegestützen für die Verlierer in die heutige Trainingseinheit im #Volkspark 💪🏽#nurderHSV #Training pic.twitter.com/WdxQimzsZD — Hamburger SV (@HSV) November 11, 2020

HSV bei großem Rummenigge-Gipfel

Heute mischt der HSV noch einmal bei den ganz Großen mit: Im "Airport Club" am Frankfurter Flughafen treffen sich die Vertreter von 14 Erstliga-Clubs – und eben des HSV. Bei dem von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sowie Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen initiierten G-15-Gipfel wollen die Funktionäre unter anderem über die künftige Verteilung der TV-Gelder und Reaktionen auf die Corona-Krise diskutieren.

Für den HSV sitzt Sportvorstand Jonas Boldt am Tisch. Für dessen Teilnahme hatte sich dem Vernehmen nach vor allem Rummenigge stark gemacht. Nach Ansicht des einflussreichen Münchners zählt der HSV weiterhin zu den wichtigsten deutschen Vereinen. Die Hamburger wiederum wollen sich für einen TV-Verteilerschlüssel einsetzen, der die Reichweite des Vereins sowie die Förderung junger Spieler verstärkt honoriert.

"Es gibt wichtige Themen, die einfach mal besprochen werden müssen", sagte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic am in einem "Sky"-Interview. Die Verteilung von Fernsehgeldern bezeichnete er dabei ehr als ein Randthema. "Es geht um strukturelle Dinge, zum Beispiel, wie sich eine Liga nach der Zeit von Christian Seifert (dem scheidenden DFL-Chef/Anm.d.Red.), einem überragenden CEO, aufstellt. Auch was beim DFB los ist."

Kritik von ausgebooteten Erstligisten

Die ursprünglich geheime Sitzung sorgte schon im Vorfeld für Ärger, da die vier Erstligisten Mainz, Augsburg, Bielefeld und Stuttgart nicht eingeladen wurden. Diese empfinden das – gerade in der Corona-Krise – als unsolidarisch. Bislang hatten sich die 36 Proficlubs unter dem Dach der DFL gemeinsam durch die Pandemie mit ihren finanziellen Einbußen gekämpft.

Das fehlende Quartett hatte gemeinsam mit zehn Zweitligisten ein Positionspapier zur künftigen Verteilung der TV-Gelder unterzeichnet. Das wirtschaftliche Ungleichgewicht im Oberhaus sorgt schon lange für Unmut und ist auch ein Thema in der DFL-Taskforce "Zukunft Profifußball". Dabei geht es um 4,4 Milliarden Euro aus den nationalen Medienerlösen, die bis nach Ende der Saison 2024/25 unter den Proficlubs aufgeteilt werden.

HSV-Boss Jansen will Schnelltests für Fans

Marcell Jansen sieht in der Einführung von zertifizierten PCR-Corona-Schnelltests eine Möglichkeit, damit trotz der Pandemie wieder Fans in den Stadien zugelassen werden könnten.

"Diese Maßnahme wurde auf Kreuzfahrtschiffen getestet, es würde sich sicher auch bei der Durchführung von Fußballspielen vor Zuschauern positiv auswirken", sagte der HSV-Präsident der "Sport Bild": "Es könnte das Leben in vielen Bereichen, nicht nur was den Fußball betrifft, ein Stück weit lebenswerter machen."

Das Abendblatt hatte bereits über den erfolgreichen Einsatz von Schnelltests beim HSV berichtet. Dadurch konnte die Partie gegen die Würzburger Kickers (3:1) überhaupt erst stattfinden, die am 5. Spieltag nach zunächst drei positiv auf Corona getesteten Mitgliedern des Gäste-Tross' kurzfristig auf der Kippe stand. Herkömmliche Antigen-Schnelltests sowie neue Fasttrack-PCR-Tests der Biotech-Firma sanaGroup hatten schließlich negative Ergebnisse des Würzburg-Trios hervorgebracht.

Jansen: HSV käme auch mit Geisterspielen klar

Nichtsdestotrotz könnte der HSV die Krise laut Jansen auch dann finanziell überstehen, wenn die komplette Saison mit Geisterspielen zu Ende gebracht werden müsste.

"Der Vorstand, in dem Fall Finanzvorstand Frank Wettstein mit seinem Team, hat die Lage schon sehr früh erkannt, entsprechende Maßnahmen getroffen und den Club auch weiterentwickelt", sagte der 35 Jahre alte ehemalige Nationalspieler.

"Unter normalen Umständen, das heißt ohne die Pandemie, hätten wir für das abgelaufene Geschäftsjahr eine schwarze Null geschrieben", sagte Jansen. Der HSV werde inzwischen auch anders wahrgenommen. "Dass er sich verändert hat, seriös arbeitet, nicht über seine Verhältnisse lebt", sagte Jansen.

Neuer Vertrag? Mutzel "ganz entspannt"

Nach dem neuen Vertrag für Jonas Boldt (bis 2023) will der HSV auch Michael Mutzel länger an sich binden. Der Vertrag des Sportdirektors läuft aktuell noch bis Ende März 2021, soll aber nach Möglichkeit noch in dieser Woche verlängert werden.

Zumindest sind für die Länderspielpause entsprechende Gespräche angesetzt. Ein positiver Ausgang scheint vorgezeichnet. "Ich bin da ganz entspannt", hatte Mutzel am Dienstag die anstehenden Verhandlungen kommentiert.

Auch mit Chefscout Claus Costa und Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch (Vertrag jeweils bis Juni 2021) will der HSV neue Gespräche aufnehmen.