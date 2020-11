Kiel/Hamburg. Ungeschlagen in die Länderspielpause oder erste Niederlage nach fünf Siegen und einem Unentschieden? Für den HSV geht es im nächsten Nordderby in der Zweiten Fußball-Bundesliga am Montagabend bei Holstein Kiel nicht nur ums Prestige, sondern auch um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Bei einem Sieg könnte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune die Verfolger weiter distanzieren. Auf den neuen Tabellenzweiten Osnabrück würde dies sechs Punkte Vorsprung bedeuten, auf den Dritten Fürth gar sieben. Der Abstand zum ersten Nichtaufstiegsplatz (Paderborn) würde im Erfolgsfall bereits auf satte acht Punkte anwachsen.

So startet der #HSV gegen Kiel: Ulreich - Gyamerah, Leistner, Ambrosius, Leibold - Onana, Heyer - Narey, Dudziak, Kittel - Terodde.

HSV hat Holstein Kiel im Nacken

Andererseits hätte Kiel, mit je zwei Siegen und zwei Remis in der noch jungen Zweitligabilanz so etwas wie der Angstgegner des HSV, wiederum die Möglichkeit auf Rang zwei zu springen – mit dann nur noch zwei Zählern Rückstand auf den Nordrivalen.

Gespannt sein dürfen die Fans auf die Taktik, die Thioune seinem Team nach dem empfindlichen 2:2 im Stadtderby gegen St. Pauli verordnet. Das Unentschieden bedeutete am vorvergangenen Freitag die ersten Punktverluste für den HSV überhaupt in dieser Saison.

HSV startet mit Leistner, Dudziak und Kittel

Toni Leistner darf sich gegen Holstein Kiel über die Rückkehr in die Startelf freuen.

Entsprechend nahm Thioune am Montag auch gleich drei Änderungen in der Startelf vor. Gegen Kiel rotierten Josha Vagnoman, Aaron Hunt und Manuel Wintzheimer raus.

Für das Trio rückten Toni Leistner (Innenverteidigung), Jeremy Dudziak und Sonny Kittel (jeweils Mittelfeld) neu ins Team.

Josha Vagnoman musste nach seinem ersten Assist beim 2:2 gegen St. Pauli im nächsten Nordderby vorerst zuschauen.

HSV-Kader ohne Jatta und Amaechi

Verzichten muss der HSV in Kiel auf die Dienste von Bakery Jatta. Der Gambier hat es nach überstandenen Adduktorenbeschwerden noch nicht wieder in den Kader geschafft. Ebenfalls nicht im Aufgebot stehen Xavier Amaechi und Jonas David.

Für Bakery Jatta hat es trotz Rückkehr auf den Trainingsplatz noch nicht zu einem Kader-Comeback gereicht.

