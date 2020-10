Hamburg. Vor dem Anpfiff des Zweitligaspiels beim HSV haben drei positive Corona-Tests bei den Würzburger Kickers am Sonnabend für Wirbel gesorgt. Die Nachricht habe den Aufsteiger um 1 Uhr nachts erreicht, hieß es in einer Mitteilung des Clubs. Bei den betroffenen Personen handele es sich um Innenverteidiger Douglas sowie die Co-Trainer Kurtulus Öztürk und Philipp Eckart. Sie seien noch in der Nacht von der Mannschaft isoliert worden.

Ein am Sonnabendvormittag durchgeführter Schnelltest habe dann aber ausschließlich negative Befunde geliefert – auch bei den drei betroffenen Spielern. Die Partie beim HSV konnte daher angepfiffen werden.

Covid-19-Testungen: Drei turnusmäßige Tests positiv – Schnelltests negativ



Für Leroy Kwadwo lag das Schnelltest-Ergebnis zunächst nicht vor, wurde dann aber kurz vor dem Anpfiff nachgeliefert – es war wie der Laborbefund negativ. Der Verteidiger konnte somit zumindest auf der Bank Platz nehmen.

Trotz Corona-Fällen: Würzburg tritt beim HSV an

"Es war nicht möglich, die Mannschaft vernünftig vorzubereiten. Wir waren den ganzen Vormittag mit der Testung beschäftigt", sagte Kickers-Trainer Marco Antwerpen im Sky-interview. "Douglas' Ausfall zwingt uns dazu, Umstellungen vorzunehmen."

Alle Hygienemaßnahmen seien eingehalten worden. Der Verein befinde sich im ständigen Austausch mit der Deutschen Fußball-Liga und dem Gesundheitsamt in Würzburg.