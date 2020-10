Hamburg. Setzt der HSV gegen die Würzburger Kickers seine Erfolgsserie fort und gewinnt auch das fünfte Saisonspiel? Alles andere wäre beim Duell des Tabellenführers gegen den noch sieglosen Tabellenletzten der 2. Bundesliga schon eine Überraschung. Es ist das erste Zusammentreffen beider Vereine überhaupt. Und wie schon beim 3:0-Sieg im Nachholspiel gegen Aue am Mittwoch dürfen Corona-bedingt nur 1000 Fans das Spiel im Volksparkstadion erleben.

Alle anderen müssen nichts verpassen – einfach auf unseren Liveticker klicken:

Never change a winning team? Nicht mit Daniel Thioune. Der HSV-Trainer wartet im fünften Spiel mit der fünften Aufstellung auf – auch gezwungernermaßen. Flügelspieler Bakery Jatta hatte sich im Abschlusstraining eine Adduktorenverletzung zugezogen. Für ihn kehrt Tim Leibold in die Startelf zurück und bekommt die Kapitänsbinde von Aaron Hunt zurück. Jan Gyamerah wechselt dafür auf die rechte Abwehrseite. Moritz Heyer kehrt aus dem defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung zurück.

Die #HSV-Aufstellung ist da. So könnte es taktisch aussehen. pic.twitter.com/pdepNGykCw — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) October 24, 2020

Auch wenn es das erste Duell beider Vereine ist: Ein Würzburger kennt sich am Volkspark bestens aus. Verteidiger Ewerton kommt gegen seinen Ex-Club zu seinem Debüt für die Kickers. Der Brasilianer kam beim HSV wegen diverser Verletzungen nur auf ein Spiel über 90 Minuten und war Anfang des Monats zum Aufsteiger gewechselt.

Schock vor Anpfiff: Drei Würzburger positiv getestet

Für Wirbel sorgte vor dem Anpffif die Meldung, dass drei Würzburger positiv getestet worden seien. Die Nachricht sei in der Nacht zum Sonnabend um 1 Uhr eingetroffen, teilte der Club mit. Bei den Personen handele es sich um Innenverteidiger Douglas sowie die Co-Trainer Kurtulus Öztürk und Philipp Eckart. Sie seien noch in der Nacht von der Mannschaft isoliert worden.

Ein am Sonnabendvormittag durchgeführter Schnelltest habe ausschließlich negative Befunde geliefert – auch bei den drei betroffenen Spielern. Da das Ergebnis des Spielers Leroy Kwadwo (Laborbefund negativ) noch nicht vorlag, werde "aufgrund des hohen Verantwortungsbewusstsein bis zur Vorlage des Schnelltest-Ergebnisses abgewartet", wie es hieß.

Covid-19-Testungen: Drei turnusmäßige Tests positiv – Schnelltests negativ



👉 https://t.co/N2KKzLZhhs pic.twitter.com/hep7FVC12l — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) October 24, 2020

"Es war nicht möglich, die Mannschaft vernünftig vorzubereiten. Wir waren den ganzen Vormittag mit der Testung beschäftigt", sagte Kickers-Trainer Marco Antwerpen im Sky-interview. "Douglas' Ausfall zwingt uns dazu, Umstellungen vorzunehmen."

Die Partie beim HSV könne demnach wie geplant stattfinden. Der Verein befinde sich im ständigen Austausch mit der Deutschen Fußball-Liga und dem Gesundheitsamt in Würzburg.

HSV im Taktik-Check

