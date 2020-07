Ein Foto für die Geschichtsbücher des VfL Osnabrück: Bereits am 34. Spieltag (von 38 in der Dritten Liga) machten die Niedersachsen im April 2019 mit einem 2:0-Sieg gegen den VfR Aalen im Stadion an der Bremer Brücke den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt. Die Spieler überraschten ihren Trainer Daniel Thioune (M.) während der Pressekonferenz mit einer Bierdusche.