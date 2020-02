Hamburg. Als der HSV im September 2017 das letzte Mal in der HDI-Arena von Hannover spielte, fanden sich in der Startelf der Hamburger Namen wie Sven Schipplock, Christian Mathenia, Walace oder André Hahn. Eingewechselt wurden Sejad Salihovic und Törles Knöll. Der Trainer hieß Markus Gisdol. Der HSV verlor mit 0:2 und stieg am Ende der Saison das erste Mal aus der Fußball-Bundesliga ab. Das 1:0 für Hannover schoss damals Martin Harnik.

Zweieinhalb Jahre später spielt der HSV am Sonnabend (13 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) wieder in Hannover. Auch die Niedersachsen sind mittlerweile wieder Zweitligist. Von den Hamburger Spielern sind nur noch Gideon Jung und Bakery Jatta übrig geblieben. Und Martin Harnik? Der spielt jetzt für den HSV.

Am Sonnabend könnte er das erste Mal in diesem Jahr wieder in der Startelf stehen. Zumindest deutete Trainer Dieter Hecking bereits nach dem 2:0-Sieg gegen den Karlsruher SC an, dass der Stürmer im Spiel bei seinem Ex-Club eine Option sein könne. Am Mittwoch ließ Hecking ihn im Training durchgehend in der A-Elf spielen.

HSV berät über die Kaderplanung

Kurzfristig könnte Harnik also dabei helfen, dass der HSV in Hannover den vierten Sieg in Serie schafft. Langfristig steht der Name Harnik aber für eine andere Frage: Wie soll der Kader der Zukunft im Volkspark aussehen? Wie viele Spieler der Kategorie Harnik wollen die Verantwortlichen in der Mannschaft haben? Und vor allem: Wie viel Jugend verträgt der HSV – insbesondere nach einem möglichen Aufstieg in die Bundesliga?