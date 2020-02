Die HSV-News am Montag, den 10. Februar 2020:

Pyro-Show ruft auch Kritik hervor

Im HSV-Umfeld kam die kontrollierte Pyro-Show vor dem Anpfiff gegen den KSC gut an. Clubchef Bernd Hoffmann etwa, der sich gemeinsam mit dem Fanbeauftragten Cornelius Göbel ("Ich war schon nervös") seit Monaten dafür starkgemacht hatte, lobte die Deutschland-Premiere als "ersten guten Schritt".

Alles unter Kontrolle: Die Pyro-Show des HSV gegen den KSC ging ohne Zwischenfälle über die Bühne.

Nicht ganz so überzeugt war dagegen Fan-Forscher Gunter Pilz. "Das ist eine Art Mogelpackung und nicht der richtige Weg“, sagte Pilz. "Perspektivisch ist das sicher nicht die Variante, die Ultras unter Fankultur verstehen."

Die Bemühungen um einen Dialog seien wichtig, "aber wenn man dabei nur nach Wegen sucht, um etwas Verbotenes doch zu legalisieren, ist es nicht richtig. Ich kann doch nicht etwas einfach legalisieren, nur weil ein Verbot nicht wirkt. Dann müsste man auch Doping legalisieren, weil man das Problem nicht in den Griff bekommt.“

Fan-Forscher Gunther Pilz kritisiert die Pyro-Show des HSV.

Auch den Klima-Aspekt bezog Pilz in seine Kritik mit ein. "Wenn es legal würde, jedes Wochenende alleine im Profi-Bereich in 18 Stadien solche Pyro-Zündungen wie in Hamburg durchzuführen, wäre das in höchstem Maße umweltschädlich", sagte er.

Ebenfalls kritisch beobachtet wurde die Pyro-Aktion von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Die Genehmigung durch den DFB sei "blauäugig und riskant", urteilte der stellvertretende GdP-Vorsitzende Jörg Radek.

HSV schlägt den KSC – die Bilder:

HSV-Stürmer Lukas Hinterseer (r.) köpft zum 1:0 gegen den KSC ein. Foto: LeonieHorky / WITTERS

Der zweite Streich: Lukas Hinterseer staubt zum 2:0 ab, KSC-Torwart Benjamin Uphoff (r.) kann nur hinterherschauen, Foto: LeonieHorky / WITTERS

Lukas Hinterseer (r.) wusste, bei wem er sich zuerst zu bedanken hatte: Vorbereiter Bakery Jatta. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Dann durften auch alle anderen mitjubeln. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Lukas Hinterseer hat mit seinem Doppelpack eine beeindruckende Antwort auf das Premierentor von Joel Pohjanpalo gegeben. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Adrian Fein musste angeschlagen raus. Den Mittelfeld-Stabilisator des HSV hatte es am Kopf erwischt. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Karlsruhes Babacar Gueye (l.) beweist gegen HSV-Verteidiger Rick van Drongelen Körperbeherrschung. Foto: nordphoto/ Witke via www.imago-images.de / imago images/Nordphoto

Alexander Groiß (l.) vom Karlsruher SC hat HSV-Verteidiger Rick van Drongelen im Nacken. Foto: Cathrin Mueller / Bongarts/Getty Images

KSC-Stürmer Philipp Hofmann weiß, wie man den Ball in der Luft annehmen muss. Foto: LeonieHorky / WITTERS

Hamburgs Sonny Kittel (r.) fährt gegen Karlsruhes Marvin Wanitzek das Bein aus. Foto: LeonieHorky / WITTERS



HSV-Angreifer Bakery Jatta (l.) gegen Karlsruhes Manuel Stiefler. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Zum Haareraufen: Adrian Fein ärgert sich über eine vergebene HSV-Chance. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Karlsruhes Marc Lorenz (l.) grätscht HSV-Angreifer Bakery Jatta dazwischen. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Karlsruhes Jerome Gondorf (l.) rammt HSV-Profi Jeremy Dudziak … Foto: ValeriaWitters / WITTERS

… und bringt den Hamburger damit aus dem Tritt. Foto: Cathrin Müller / Bongarts/Getty Images



HSV-Verteidiger Timo Letschert (r.) im Zweikampf mit KSC-Stürmer Philipp Hofmann. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Karlsruhes Burak Camoglu (r.) nimmt HSV-Verteidiger Tim Leibold ganz eng in Manndeckung. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

HSV-Stürmer Lukas Hinterseer (M.) wird beim Kopfball von Karlsruhes Torwart Benjamin Uphoff gestört. Foto: Witke / imago images/Nordphoto

Sonny Kittel (l.) im Laufduell mit Burak Camoglu vom Karlsruher SC. Foto: Sudheimer / imago images/Eibner

HSV-Trainer Dieter Hecking hielt auch im dritten Spiel des Jahres an seiner Startelf fest. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Für Karlsruhes Sportdirektor Oliver Kreuzer war es die Rückkehr zu seiner einstigen Wirkungsstätte. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

HSV-Sportdirektor Michael Mutzel (l.) ist Trauzeuge von Karlsruhes Interimstrainer Christian Eichner. Beide spielten lange beim KSC zusammen. Foto: LeonieHorky / WITTERS

Vor dem Spiel zündete der HSV erstmals Pyrotechnik in Eigenregie. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Vor der Nordtribüne des Volksparkstadions stieg schwarzer, weißer und blauer Rauch auf. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Die erste legale Pyrotechnik-Show bei einem deutschen Fußballspiel wurde von Fachleuten angeleitet und überwacht. Foto: Sudheimer / imago images/Eibner



Der DFB und die Behörden in Hamburg hatten dem HSV die Erlaubnis erteilt, zehn solcher Rauchbomben zu zünde. Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Bloß nicht auf den SV Meppen schauen

Der SV Meppen galt lange Zeit als Inbegriff der Zweiten Bundesliga. Auch eine besondere Statistik trug dazu bei, dass die Emsländer zwischen 1987 und 1998 elf Jahre lang im Unterhaus verweilten.

Trainer Horst Ehrmanntraut und der SV Meppen bliebenn 1992 trotz toller Startbilanz doch wieder in der Zweiten Liga sitzen.

Denn als bislang einzigem Verein der Zweitliga-Geschichte misslang es Meppen, trotz Dauerpräsenz auf einem Spitzenplatz am Ende aufzusteigen: In der Saison 1991/92 stand der Club an 19 der ersten 21 Spieltage mindestens auf Rang zwei. Alle Vereine mit einer solchen Bilanz stiegen auch auf – außer eben dem SV Meppen.

Der HSV sollte sich also besser an den Positivbeispielen orientieren; jedenfalls ist den Rothosen nach dem 2:0 gegen den KSC aktuell auch das Kunststück gelungen, an 19 von 21 Spieltagen auf einem direkten Aufstiegsplatz zu stehen.

Hinterseer stürmt zur dreifachen Premiere

Lukas Hinterseer darf sich nach dem Wochenende nicht nur über seinen ersten Doppelpack für den HSV freuen, sondern auch eine Kicker-Premiere.

Denn erstmals in dieser Saison schaffte es der Österreicher damit in die "Elf des Tages" des Sportmagazins (vorbehaltlich des Montagspiels Kiel gegen St. Pauli). Dank einer 2,0 wurde Hinterseer vom Kicker auch erstmals zum "Spieler des Spiels" gekürt.

Hatte ein schönes Wochenende: HSV-Stürmer Lukas Hinterseer.

Trotz seiner nun drei Tore gegen den KSC – Hinterseer traf auch beim 4:2-Sieg im Hinspiel per Elfmeter – sind die Badener übrigens noch nicht der Lieblingsgegner des Stürmers.

Dieser bleibt der SV Darmstadt, gegen den Hinterseer in zehn Duellen bislang sechsmal traf. Freuen darf sich der Torjäger in dieser Saison auch noch auf Aue, gegen die er bislang vier Treffer erzielte, sowie die Partien gegen Fürth und Sandhausen (je vier Hinterseer-Tore).

Nerven-Titel für Fink und Sakai

Warum so kritisch? Ex-HSV-Trainer Thorsten Fink sicherte sich mit Vissel Kobe nach dem Pokalsieg auch den japanischen Supercup.

Foto: Imago/Aflosport

Thorsten Fink und Gotoku Sakai haben innerhalb von nur einem Monat ihren zweiten gemeinsamen Titel mit Vissel Kobe gewonnen. Nach dem Pokalsieg zu Beginn des Jahres holten sich die ehemaligen HSV-Angestellten am Wochenende gegen Meister Yokohama F. Marinosauch den japanischen Supercup.

Ex-HSV-Profi Gotoku Sakai spielte im Supercup durch.

Foto: Imago/Aflosport

Doch bis FInk und Sakai jubeln durften, wurden sie noch ordentlich auf die Folter gespannt. Denn nach dem 3:3 nach regulärer Spielzeit kam es zum Elfmeterschießen – und dabei verschossen gleich neun Akteure hintereinander. Sakai selbst musste nicht mehr antreten, da schließlich Kobes Hotaru Yamaguchi dem Nervenspiel mit seinem goldenen Schuss zum 6:5 ein Ende setzte.