Hamburg. Wer in diesen Tagen durch den Hamburger Hauptbahnhof läuft, der wird von einem charmanten Plakat des SV Sandhausen überrascht. Unter dem Schriftzug „eine geile Verbindung!“ ist Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier, der Kapitän des SVS, zu sehen, wie er anlässlich des anstehenden Zweitliga-Duells am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und im Liveticker bei abendblatt.de) einen Freundschaftsschal beider Clubs hochhält. „Dennis ist das Sahnehäubchen dieser nett gemeinten Aktion“, sagt Sandhausens Geschäftsführer Volker Piegsa dem Abendblatt. Für einen Lacher sorgt zudem der Hinweis „Anfahrt: bekannt“ am unteren linken Bildrand.

Dieser Witz hat einen Hintergrund, denn es ist nicht das erste Mal, dass Sandhausen mit einem Plakat Sympathiepunkte bei den HSV-Fans sammelt. Schon in der Vorsaison, als die Hamburger am 2. Spieltag erstmals in der 14.000-Einwohner-Gemeinde in Baden-Württemberg gastierten, lösten die Kurpfälzer mit Postern am Hamburger Hauptbahnhof bundesweite Aufmerksamkeit aus. Damals war mit einer reichlichen Portion Selbstironie eine Wegbeschreibung nach Sandhausen abgebildet.

So grüßt der Ex-Hamburger Dennis Diekmeier aktuell den HSV am Hauptbahnhof.

Foto: SV Sandhausen

„Solche Aktionen passen zu unserem Credo. Wir wollen ein gastfreundlicher Verein sein, der dem Gegner wohlwollend gegenübersteht“, sagt Piegsa. Es war der Beginn einer kuriosen Verbindung zwischen beiden Fanlagern. „Unser Plakat hat zu einer angehenden Fanfreundschaft geführt“, sagt Piegsa. „Es ist eine Hommage an beide Vereine.“

Sandhausen- und HSV-Fans gehen an Board

Als Reaktion darauf lud der HSV Supporters Club die Sandhäuser Fans vor dem Rückspiel im Januar dieses Jahres zu einer Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen ein. Im Gegenzug sollen diesmal die Hanseaten den Neckar auf der MS „Königin Silvia“ erkunden. Sandhausen lädt alle interessierten HSV-Anhänger am Sonnabend um 20 Uhr zu diesem mit Freigetränken gekrönten Ausflug ein. Zwei Stunden zuvor ist zudem ein gemeinsames Kennenlernen auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt geplant. Mehrere Hundert aus der Hansestadt haben ihre Teilnahme laut Vereinsangaben bereits zugesagt.

HSV-Profis nehmen Geschenke an:

Timo Letschert (l.), Bobby Wood (M.) und David Kinsombi liefen am Dienstag schwer bepackt durchs Volksparkstadion. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Beim 12. Weihnachtstag der HSV-Stiftung Der Hamburger Weg nahmen die Profis wieder Spenden von Fans für bedürftige Kinder und Jugendliche an. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

846 Weihnachtswünsche waren aus zwölf sozialen Einrichtungen in und um Hamburg beim HSV eingegangen. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt bedankte sich persönlich bei den Spenderinnen und Spendern. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Verteidiger Ewerton (l.) und Torwart Daniel Heuer Fernandes vor einem reich gedeckten Gabentisch. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Die Co-Trainer Dirk Bremser (l.) und Tobias Schweinsteiger (M.) mit ihrem Chef Dieter Hecking. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Beim Autogrammeschreiben hatte das Trainertrio alle Hände voll zu tun. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Doppelt hält besser: Verteidiger Josha Vagnoman (l.) und Stürmer Lukas Hinterseer Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Auch für Autogramme von Ersatztorwart Tom Mickel standen die Fans Schlange. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Oder war eher die Unterschrift von Flügelstürmer Bakery Jatta (r.) gefragt, der sich mit Mickel den Stand teilte? Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Bakery Jatta posierte auch für Fotos, hier mit zwei jungen Fans. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Gideon Jung (l.) teilte sich die Arbeit mit Adrian Fein. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Mittelfeldmänner mittendrin: Aaron Hunt (l.) und Jeremy Dudziak. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Verteidiger Tim Leibold (l.) und Sportdirektor Michael Mutzel. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Alter Hase mit jungem Hüpfer: Martin Harnik (l.) und Jonas David. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Auch Jairo Samperio (l.) und David Kinsombi sammelten fleißig Spenden ein. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Für die Neuzugänge Xavier Amaechi (l.) und Jan Gyamerah war es der erste Hamburger-Weg-Weihnachtstag. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Holland-Doppelpack: die Innenverteidiger Rick van Drongelen (l.) und Timo Letschert. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Obwohl die HSV-Fans vor dem ersten Duell beider Vereine im Sommer 2018 keine Berührungspunkte mit Sandhausens Anhängern hatten, ist innerhalb eines Jahres eine ähnlich intensive Freundschaft entstanden, wie sie beispielsweise mit dem Bielefelder oder dem Hannoveraner Anhang schon seit Jahrzehnten besteht.

Ausschlaggebend hierfür war auch die Gastfreundschaft der Sandhäuser beim Auswärtsspiel des HSV zu Beginn der Vorsaison. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad wurden Getränkegutscheine an die Gästefans verteilt. Zudem gewährte das Sicherheitspersonal ungewohnte Freiheiten rund um die Arena am Hardtwald. Dass diese Lockerheit keinesfalls selbstverständlich ist, mussten die Hamburger Fans erst vor sechs Wochen in Wiesbaden erfahren, als sogar Kindern die Fan­utensilien entfernt worden sind.

HSV sucht Weg aus der Mini-Krise

Vergleichbares wird am Sonntag in Sandhausen nicht passieren. Doch so offensichtlich das freundschaftliche Verhältnis beider Fanlager auch ist, der HSV würde in der kommenden Saison gerne auf gemeinsame Aktivitäten verzichten. Denn das würde wohl bedeuten, dass der Club aus dem Volkspark den Bundesligaaufstieg geschafft hätte.

Für dieses Ziel müssen die Hamburger allerdings in Sandhausen einen Weg aus der Mini-Krise finden. Und das dürfte angesichts der eigenen Auswärtsschwäche und der Heimstärke des Gegners eine deutlich größere Hürde werden, als den Weg nach Sandhausen zu finden.

15 seiner 22 Punkte holte der SVS zu Hause. In der Jahrestabelle liegt der Club (47 Punkte) nur einen Zähler hinter dem HSV (48). Zieht man nur die jüngsten fünf Partien in Betracht, liegen die Hamburger mit fünf Punkten auf dem 13. Platz. Im selben Zeitraum holte Sandhausen (neun Punkte) dagegen die fünftbeste Ausbeute.

„Die Zweite Liga ist eine schwere Liga. Jeder kann jeden schlagen. Das hat sich der HSV möglicherweise anders vorgestellt“, sagt Piegsa, der sich ein Remis gegen Hamburg wünscht, um die eigenen Ambitionen eines einstelligen Tabellenplatzes zu untermauern: „Alles, was darüber hinausgeht, liegt vielleicht unter dem Weihnachtsbaum.“ Und wenn dort sogar ein Sieg gegen den HSV zu finden ist? „Ach, wenn Sie das so sagen, dann nehme ich das Geschenk gerne an.“