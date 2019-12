Hamburg. Am Dienstagabend war Weihnachten. Zumindest ein bisschen. Und zumindest beim HSV. Im Event Center auf der Westtribüne des Volksparkstadions wurden Geschenke verteilt, Plätzchen gegessen und sich gegenseitig frohe Festtage gewünscht. Maskottchen Dino Hermann trug eine blaue Weihnachtsmütze – und die Profis des HSV schrieben sich auf der Weihnachtsfeier der Stiftung Hamburger Weg die Finger wund. Ho ho ho und o du Fröhliche.

Timo Letschert (l.), Bobby Wood (M.) und David Kinsombi liefen am Dienstag schwer bepackt durchs Volksparkstadion. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Beim 12. Weihnachtstag der HSV-Stiftung Der Hamburger Weg nahmen die Profis wieder Spenden von Fans für bedürftige Kinder und Jugendliche an. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

846 Weihnachtswünsche waren aus zwölf sozialen Einrichtungen in und um Hamburg beim HSV eingegangen. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt bedankte sich persönlich bei den Spenderinnen und Spendern. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Verteidiger Ewerton (l.) und Torwart Daniel Heuer Fernandes vor einem reich gedeckten Gabentisch. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Die Co-Trainer Dirk Bremser (l.) und Tobias Schweinsteiger (M.) mit ihrem Chef Dieter Hecking. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Beim Autogrammeschreiben hatte das Trainertrio alle Hände voll zu tun. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Doppelt hält besser: Verteidiger Josha Vagnoman (l.) und Stürmer Lukas Hinterseer Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Auch für Autogramme von Ersatztorwart Tom Mickel standen die Fans Schlange. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Oder war eher die Unterschrift von Flügelstürmer Bakery Jatta (r.) gefragt, der sich mit Mickel den Stand teilte? Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Bakery Jatta posierte auch für Fotos, hier mit zwei jungen Fans. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Gideon Jung (l.) teilte sich die Arbeit mit Adrian Fein. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Mittelfeldmänner mittendrin: Aaron Hunt (l.) und Jeremy Dudziak. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Verteidiger Tim Leibold (l.) und Sportdirektor Michael Mutzel. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Alter Hase mit jungem Hüpfer: Martin Harnik (l.) und Jonas David. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Auch Jairo Samperio (l.) und David Kinsombi sammelten fleißig Spenden ein. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Für die Neuzugänge Xavier Amaechi (l.) und Jan Gyamerah war es der erste Hamburger-Weg-Weihnachtstag. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Holland-Doppelpack: die Innenverteidiger Rick van Drongelen (l.) und Timo Letschert. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



„Ich liebe Weihnachten“, sagt Innenverteidiger Ewerton, der berichtet, dass er am Tag nach dem letzten Spiel des Jahres gegen Darmstadt direkt nach Brasilien fliegen werde. In Penedo, im Nordosten Brasiliens, werde er in kurzen Hosen und im T-Shirt mit der ganzen Familie feiern. Abwehrkollege Gideon Jung wird ebenfalls die Liebsten um sich haben, muss sich in der Heimat in Düsseldorf aber auf ein paar Grad Celsius weniger als in Penedo einstellen. Und die Defensivkollegen Rick van Drongelen und Timo Letschert? Feiern beide in der Heimat in den Niederlanden – obwohl in Holland Sinterklaas mit den Geschenken traditionell schon am 6. Dezember kommt. „Aber natürlich wird auch Heiligabend noch mal gefeiert“, sagt Rick van Drongelen, der die Weihnachtstage dann aber in Antwerpen verbringen will.

Situation in HSV-Abwehr ist sehr ungewöhnlich

Spannender als die Frage, wo die HSV-Profis ihre Festtage verbringen, ist aber vor allem die Frage, wo die vier Abwehrrecken ihre Zeit bis zur Weihnachtspause verbringen: auf dem Rasen oder auf der Bank? Tatsächlich ist die Situation in der HSV-Abwehr sehr ungewöhnlich. Anders als bei den meisten Clubs gibt es unter Trainer Dieter Hecking keine klassischen Stamm- und Ergänzungsspieler im Abwehrzentrum.

Ausgerechnet Vizekapitän Rick van Drongelen, der bislang in jedem Spiel starten durfte, soll sogar die schlechtesten Karten haben. Neuzugang Ewerton, der in dieser Saison bislang nur zwölf Minuten zum Einsatz kam, hat perspektivisch die besten Karten. Und Letschert und Jung? Den beiden Verteidigern gehört vielleicht nicht die Zukunft, aber definitiv die Gegenwart. Gegen Heidenheim wurde Jung noch von einem Hexenschuss gestoppt, gegen Sandhausen dürfte er mit Letschert die Innenverteidigung bilden.

„Gidon war zuletzt gut drauf. Er ist momentan selbstbewusster als Rick, deswegen hat er den Vorzug momentan“, sagte Trainer Hecking nach der 0:1-Heimniederlage gegen Heidenheim. „Und auch Timo Letschert hat voll bestätigt, dass er sehr stabil ist im Moment. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Zu viele lange, ungenaue Bälle

Rein statistisch braucht sich der von den Verantwortlichen kritisch gesehene van Drongelen eigentlich keinen Vorwurf machen. Mit dem 20 Jahre alten Niederländer in der Abwehr hat der HSV die wenigsten Gegentore der Liga bekommen (16), die wenigsten Torschüsse zugelassen (177) und die wenigsten Kontertore (0) verursacht. Und: Bislang kassierte der HSV kein einziges Gegentor nach einem krassen, individuellen Fehler eines Innenverteidigers.

All das weiß natürlich auch Trainer Hecking, bei dem van Drongelen trotzdem einen schweren Stand haben soll. Der Grund ist auch gar nicht die Defensive. Sondern die Offensive. So hat Hamburgs sportliche Führung analysiert, dass das zuletzt schwächelnde Spiel nach vorne bereits im Ansatz kränkeln soll. Der Hauptvorwurf: Es werden zu viele lange, ungenaue Bälle geschlagen – vor allem durch Youngster van Drongelen.

Ganz besondere Rolle für Gideon Jung

Die Problematik war den Verantwortlichen bereits vor der Saison bekannt, weswegen Letschert und Ewerton verpflichtet wurden. Beide fielen aber zunächst monatelang aus und sollen in der Rückrunde das Feld – im wahrsten Sinne der Worte – von hinten aufrollen.

Bleibt die Frage nach Gideon Jung, dem schnellsten Defensivmann des Quartetts. Nach Abendblatt-Informationen kann sich Hecking eine ganz besondere Rolle für den 25-Jährigen vorstellen. So erwägt der Cheftrainer, ob Jung in der Rückrunde auch als Mittelfeld-Staubsauger zum Einsatz kommen könnte. Der bislang als Sechser gesetzte Adrian Fein würde dann eine Position nach vorne rücken und soll das HSV-Spiel von der sogenannten Acht aus dirigieren.

Das alles ist natürlich mittelfristige Zukunftsmusik. Langfristig könnte noch ein ganz anderer Swing in die Geschichte kommen. Denn sollte der Aufstieg gelingen, bräuchte der HSV wahrscheinlich noch einen weiteren Innenverteidiger. Platz wäre für diesen aber nur dann, wenn man bei Letschert, dem aktuell nur ausgeliehenen, aber formstärksten Abwehrmann, nicht die Kaufoption zieht.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Da muss ich wohl noch einmal powershoppen gehen“, sagt Gideon Jung. Natürlich nicht wegen der Was-wäre-wenn-Planungen rund um die Besetzung der Innenverteidigung. Sondern wegen Weihnachten. Dank Sinterklaas sind die Niederländer van Drongelen und Letschert da schon einen Schritt weiter. Und Ewerton hat ohnehin nur einen unbezahlbaren Wunsch: „Gesundheit“. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten. Vrolijk kerstfeest. Und: Feliz natal!

Das Champions-League-Aus von Zenit St. Petersburg hat auch den HSV geärgert. Beim Douglas-Santos-Verkauf für zwölf Millionen Euro hatte man sich auf eine zusätzliche Prämienregelung geeinigt, nach der dem HSV 500.000 Euro bei einem Weiterkommen von St. Petersburg zugestanden hätten. Immerhin: Die Regelung greift bis 2024.