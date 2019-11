Die HSV-News am Montag, den 11. November 2019:

HSV-Retter Letschert will langfristig in Deutschland bleiben

Am Sonnabend rettete Timo Letschert dem HSV mit seinem Ausgleichstor im Spiel bei Holstein Kiel einen Punkt in der Nachspielzeit. Für den niederländischen Innenverteidiger war es sein erstes Tor für die Hamburger – und wenn es nach ihm geht: der Anfang eines langen gemeinsamen Weges.

"Ich finde diesen Club echt toll und bin sehr glücklich hier", sagte Letschert (26) in einem Interview mit der HSV-Zeitung "HSV live". Er ist zwar erst im Sommer vom FC Utrecht gekommen, an den ihn wiederum der italienische Erstligist Sassuolo verliehen hatte. Aber er könne sich schon jetzt vorstellen, bis zum Ende seiner Karriere in Deutschland zu bleiben: "Die ganze Fußball-Kultur in Deutschland ist vielleicht die beste in ganz Europa. Das ist nicht mit den Niederlanden oder Italien vergleichbar."

Die Bilder des HSV-Spiels bei Holstein Kiel:

Frust pur: Topscorer Sonny Kittel ärgert sich über seinen schwachen Auftritt. Foto: witters

Bobby Wood herzte Torschütze Timo Letschert (2.v.l.) nach dessen Tor zum 1:1 kurz vor dem Abpfiff. Foto: witters

Bakery Jatta rauschte in hoher Geschwindigkeit in Gegenspieler Salih Özcan rein. Der Schiedsrichter ahndete die Aktion mit einer Roten Karte. Foto: dpa

Bakery Jatta (M.) sah von Schiedsrichter Christian Dingert nach dem überharten Foul gegen Sallih Özcan die Rote Karte. Foto: witters

Bakery Jatta verstand die Welt nicht mehr. Dabei war der Platzverweis gegen den Gambier völlig berechtigt. Foto: imago



Dieter Hecking rastete nach dem Platzverweis gegen Jatta aus und zeigte wütend Richtung Kieler Bank, die massiv die Rote Karte eingefordert hatten. Foto: Imago

Wiedersehen mit der Ex: David Kinsombi (r.) spielte gegen seine ehemaligen Kollegen von Holstein Kiel. Foto: witters

HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes rettete mit einem sensationellen Reflex gegen Emmanuel Iyoha und verhinderte das sichere 0:1. Foto: witters

Knapp 2000 Fans haben den HSV mit nach Kiel begleitet und sorgten für großartige Stimmung. Foto: witters

Lukas Hinterseer (l.) blieb im Sturmzentrum des HSV ohne Wirkung. Foto: witters



Janni Serra (M.) narrte die HSV-Abwehr und schiebt zur nicht unverdienten Kieler Führung ein. Foto: imago

Der Gegner jubelte und der HSV schaut betrübt in die Gegend. Foto: witters



In Hamburg habe er sich bereits gut eingelebt. "Es ist eine tolle Stadt", sagte Letschert. "Am Anfang habe ich alleine in Eppendorf gewohnt, da hat mich vor allem die kulturelle Komponente sehr überzeugt. Jetzt wohne ich mit meiner Freundin und unserem Kind in Rissen, dort ist es etwas ruhiger, und wir haben mehr Platz, auch wegen des Gartens."

Das ganze Interview mit Timo Letschert können Sie hier nachlesen.

HSV-Ikone Magath sieht für sich keine Zukunft als Trainer

Felix Magath, früherer Profi, Manager und Trainer des HSV, sieht seine Laufbahn als Coach offenbar als beendet an. "Ich gehe nicht davon aus, dass ich in absehbarer Zeit irgendwo an der Seitenlinie stehe", sagte der 66-Jährige beim "Kicker Business-Talk" in Reutlingen. Magath war zuletzt bis Dezember 2017 Trainer des chinesischen Erstligaclubs Shandong Luneng Taishan in Jinan.

Als Spieler schoss Magath den HSV 1983 im Finale gegen Juventus Turin zum Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Als Trainer führte er den FC Bayern zweimal nacheinander zum Gewinn des Doubles und den VfL Wolfsburg zur deutschen Meisterschaft.

Rote Karte beim Spiel gegen HSV: Wehen zieht Einspruch zurück

Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen Einspruch gegen die Sperre von Mittelfeldspieler Stefan Aigner zurückgezogen. Die für Montag angesetzte mündliche Verhandlung vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) fällt damit aus, die Sperre von drei Partien für Aigner bleibt bestehen.

Schiedsrichter René Rohde zeigt Wiesbadens Stefan Aigner (l.) Rot.

Foto: dpa

Aigner war am 3. November während des Zweitligaspiels gegen den HSV (1:1) von Schiedsrichter Rene Rohde (Rostock) wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen worden. Der Offensivmann war dem am Boden liegenden Leibold unglücklich auf die Rippen getreten und hatte anschließend beteuert, dass dies keine Absicht war.

HSV-Trainergespann Hecking/Bremser: Doppelt hält besser

Kein Trainerduo im deutschen Profifußball ist so lange im Geschäft wie HSV-Coach Dieter Hecking und sein Assistent Dirk Bremser. Vor 18 Jahren haben sich die beiden Ex-Profis in Lübeck kennengelernt – und sind seitdem unzertrennlich. "Über die Jahre wurde unser Verhältnis immer besser", erzählte Bremser kürzlich dem Abendblatt: "Wir sind ja nicht nur Kollegen, wir sind längst Freunde fürs Leben.“ Hecking bezeichnete Bremser bei seinem Amtsantritt in Hamburg scherzhaft als "zweite Ehefrau".

Dass die beiden beim Fußball genau gleich ticken, kann man sogar sehen. Als beim 1:1 in Bielefeld kurz vor Spielende Jeremy Dudziak durch Gideon Jung ersetzt wurde, dirgierten Hecking und Bremser ihre Spieler mit nahezu synchronen Gesten auf ihre neuen Positionen. Motto: Doppelt hält besser. Der Clip könnte Kult werden.

HSV II tauscht Heimrecht mit Lüneburg

Der Lüneburger SK Hansa hat für das Nachholspiel gegen den HSV II in der Regionalliga Nord das Heimrecht an die Hamburger abgetreten. Die Partie wird jetzt am Mittwoch, den 4. Dezember (19.30 Uhr) auf der Wolfgang-Meyer-Sportanlage an der Hagenbeckstraße ausgetragen. Grund: Am Lüneburger Heimspielort in Neetze fehlt ein Flutlicht. Zum Saisonfinale empfangen dafür die Lüneburger am Sonntag, den 17. Mai (14 Uhr) den HSV II auf heimischer Anlage.

Das für 3. November geplante Spiel war abgesagt worden, weil der Platz in Neetze nach Dauerregen unbespielbar war. Den Vorschlag des Verbandes, die Partie am 21. Dezember nachzuholen, hatte der LSK abgelehnt.

Mitspieler schwerst verletzt: HSV-Eishockeyteam tritt zu Benefizspiel an

Es passierte vor zwei Wochen im Regionalligaspiel beim ECW Sande: HSV-Eishockeyspieler Tjalf Caesar krachte mit dem Kopf in die Bande. Noch auf der Spielfläche musste er reanimiert werden. Caesar (23) liegt seither mit schweren Wirbelverletzungen im Krankenhaus. Inzwischen ist er aus dem künstlichen Koma erwacht und kann durch Blinzeln und leichtes Nicken des Kopfes kommunizieren.

Um Caesar und seiner Familie in der schweren Situation zu helfen, hat Oberligaclub Crocodiles Hamburg den HSV für den morgigen Dienstag (20 Uhr) spontan zu einem Benefizspiel ins Eisland Farmsen ein geladen.

Morgen um 20.00 Uhr findet ein Benefizspiel für den verunglückten HSV-Eishockeyspieler Tjalf Caesar statt und es gibt noch Karten für die Partie 🎫 Alle Einnahmen kommen dem 23-Jährigen und seiner Familie zugute 👍



Hier gibt's die Infos ➡ https://t.co/HSBp1ZIjtt#nurderHSV pic.twitter.com/anvteSarao — Hamburger SV (@HSV) November 11, 2019

450 Karten wurden bereits verkauft. Tickets können im Vorverkauf in der Geschäftstelle der Crocodiles (Mahlhaus 1c) erworben werden. Auch an der Abendkasse gibt es noch Karten. Der Internet-Sender SpradeTV überträgt die Partie für drei Euro, alle Erlöse gehen an Caesars Familie.

Ex-HSV-Profi Müller debütiert neben "Fußballgott" Meier

Der frühere HSV-Angreifer Nicolai Müller ist für seinen neuen Club Western Sydney erstmals in der Startelf aufgelaufen. Im offensiven Mittelfeld spielte der 32-Jährige an der Seite des ehemaligen HSV- und St.-Pauli-Stürmers Alexander Meier (36).

Allerdings konnten die beiden Bundesliga-Haudegen die 1:2-Niederlage bei Western United nicht verhindern. Müller wurde in der 74. Minute ausgewechselt, "Fußballgott" Meier in der 83.