Die HSV-News am Sonnabend, den 19. Oktober 2019:

"Kulinarische" Belohnung für Holland-Doppelpack

Rick van Drongelen ist beim HSV für seine knallharte Spielweise gefürchtet. Bei der U-21-Nationalmannschaft der Niederlande zeigte sich der Vize-Kapitän des HSV von einer ganz anderen Seite. Gegen Norwegen traf der Abwehrchef des Zweitligatabellenführers gleich doppelt gegen Norwegen. Ein besonderes Ereignis, das besonders gefeiert werden musste. „Wir haben schön mit der ganzen Mannschaft nach dem Spiel Pommes gegessen. Das denke ich, hat gereicht", sagte van Drongelen der "Bild."

Eine neue Rolle als Knipser strebt van Drongelen beim HSV aber nicht an. Er fühlt sich wohl in der Abwehrzentrale. "Es hat Spaß gemacht. Ich hatte zuvor für die Nationalmannschaft noch nie getroffen. Und jetzt gleich zweimal. Super! Besonders mein Vater war sehr stolz auf mich“, sagte der Publikumsliebling und ergänzte: " Ich habe meinem Nationaltrainer gesagt, dass ich im Falle der Fälle als Stürmer bereitstünde. Die zwei Siege waren wichtig auf unserem Weg zur EM-Quali. Aber jetzt freue ich mich, dass ich zurück bin in Hamburg und beim HSV.“

HSV-Idol von Heesen: Vorsicht vor der Arminia

In der Brust von Thomas von Heesen schlagen am Montag zwei Herzen. 442 Partien absolvierte der einstige Mittelfeldstar für den HSV, ehe es für ihn auf die alt-ehrwürdige Bielefelder Alm ging. 66 Mal trug der heute 58-Jährige das Trikot der Arminia. Deshalb weiß von Heesen genau, was die Hamburger erwarten wird. "Der HSV darf dort die ersten 15, 20 Minuten nicht verschlafen“, sagte er der "Bild" und fügte hinzu: „Bei Bielefeld geht mächtig die Post ab. Die sind gut organisiert und spielen sehr aggressiv. Der HSV muss höllisch aufpassen.“

Von Heesen glaubt, dass sich beide Teams am Ende die Punkte teilen werden. Ein Ergebnis, mit dem ehemalige Hamburger und Ex-Bielefelder sicher gut leben könnte: „Ich denke, die Begegnung geht 2:2 aus.“

Aue jagt nach 4:3-Spektakel gegen Nürnberg den HSV

Martin Männel hat elf emotionale Jahre bei Erzgebirge Aue hinter sich, doch so ein Spiel wie am Freitagabend hat er noch nie erlebt. Sieben Tore, drei Elfmeter, ein Platzverweis sowie viele Diskussionen nach mehreren Videobeweis-Entscheidungen – und das alles in einer Halbzeit. In der neunten Minute der Nachspielzeit wurde der Torhüter der „Veilchen“ selbst zum Matchwinner. Er parierte einen Strafstoß von Michael Frey und sicherte seiner Mannschaft am Ende eines turbulenten 4:3 (0:0) in der Zweiten Liga über den 1. FC Nürnberg die drei Punkte.





„Das waren pure Emotionen. Ich habe kaum noch Luft bekommen. Es ist ein Wunder, dass ich noch hören kann, so wie mir die Jungs ins Ohr geschrien haben“, sagte Männel, nachdem er sich in den Katakomben des Erzgebirgsstadions wieder gesammelt hatte. Zuvor waren die Auer Spieler nach dem gehaltenen Elfmeter auf ihren Kapitän zugestürmt und hatten Männel unter sich begraben. „Ich war happy, dass die Nürnberger den Schützen gewechselt haben. Es war ein bisschen Psychologie. Ich habe wieder die gleiche Ecke gewählt und konnte den Ball, der nicht schlecht geschossen war, halten“, beschrieb der 31-Jährige die spielentscheidende Szene.





Beide Mannschaften hatten sich vor 14.000 Zuschauern ein packendes Duell geliefert. Die Partie nahm allerdings erst nach dem Seitenwechsel an Fahrt auf. Nach der Gäste-Führung durch Frey (51.) drehten Dimitrij Nazarov (62./Handelfmeter) und Jan Hochscheidt (75.) kurzzeitig das Spiel. Nürnbergs Johannes Geis konnte anschließend erst zum 2:2 (78.) und nach dem 3:2 durch Marko Mihojevic (86.) zum 3:3 (90.+2/Foulelfmeter) ausgleichen.





In der vierten Minute der Nachspielzeit traf der eingewechselte Florian Krüger per Kopf zum 4:3, anschließend ließ Männel das Erzgebirge beben.