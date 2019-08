HSV-Newsletter vom Abendblatt: So erhalten Sie alle Infos

Hamburg. Neue Saison, neue Aktion: An diesem Freitag startet das Hamburger Abendblatt mit einem besonderen Service für alle HSV-Interessierten. Jeden Freitag verschicken die Reporter aus der Sportredaktion ab sofort einen persönlichen HSV-Newsletter. Was gibt es im Volkspark Neues vor dem aktuellen Spieltag? Wie sieht die Personallage der Hecking-Mannschaft aus? Über welche Themen wird unter den HSV-Fans gerade heiß diskutiert?

Und welche Geschichte bereiten wir in der Redaktion für die Wochenendausgabe vor? Dazu gibt es persönliche Einschätzungen zur voraussichtlichen Aufstellung, zum Gegner des HSV oder zu Transfergerüchten. Zudem finden Sie die neuesten Videos, die Links zu unseren aktuellen Podcast-Folgen „HSV – wir müssen reden“ – und natürlich darf auch ein Ergebnistipp des Reporters nicht fehlen.

An diesem Freitag geht es los. Die Anmeldung für den Newsletter erfolgt über die Homepage, der Newsletter wird dann immer freitags am frühen Nachmittag per E-Mail verschickt. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich an unter: www.abendblatt.de/hsv-nl