Nachholspiel HSV-Fans sitzen in Sachsen fest – Dresdner spendiert Hotel

Nach dem Auswärtsspiel in Dresden kommen die HSV-Fans ohne eine Übernachtung nicht mehr mit dem Zug nach Hamburg

Das Nachholspiel in Dresden findet an einem Dienstag statt. Eine Rückreise mit dem Zug nach Hamburg ist am Abend nicht mehr möglich.