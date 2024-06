Hannover. Die zwei verdienstvollen Fußballerinnen laufen nicht mehr für Deutschland bei den Olympischen Spiele auf. Auch Bundestrainer Horst Hrubesch soll geehrt werden.

Die aus der Frauen-Nationalmannschaft zurückgetretenen Olympiasiegerinnen Melanie Leupolz und Svenja Huth werden beim EM-Qualifikationsspiel der DFB-Elf am 16. Juli gegen Österreich in Hannover offiziell vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verabschiedet.

Das kündigte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig im Gespräch mit dem Nachrichtenportal „t-online“ am Mittwoch an. Auch Bundestrainer Horst Hrubesch soll in seinem letzten Heimspiel als Nationaltrainer der Frauen gewürdigt werden. Er betreut die DFB-Frauen aber noch bei den Olympischen Spielen in Paris und übergibt dann sein Amt an Christian Wück.

„Die Entscheidung, Horst zum Bundestrainer zu machen, war meine erste Amtshandlung beim DFB. Ich möchte eine Lanze für ihn brechen, weil er uns in einer ganz schwierigen Situation aus der Klemme geholfen hat“, sagte Rettig und betonte: „Wir würden uns sehr freuen, wenn Horst, Melanie und Svenja eine Atmosphäre erleben dürfen, die ihrer herausragenden Leistung für den Verband Rechnung trägt.“ Für die Partie sind bereits mehr als 26.000 Karten verkauft.

Leupolz, 2013 Europameisterin und 2016 wie Huth in Brasilien Olympiasiegerin, war nach der Weltmeisterschaft 2013 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, spielt aber noch für den FC Chelsea in England. Huth, die 88 Mal für Deutschland zu Länderspielen auflief und noch für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga aktiv ist, hatte im März nach erfolgreicher Olympia-Qualifikation ihren Ausstieg aus der Nationalmannschaft erklärt.

© dpa-infocom, dpa:240626-99-541858/2 (dpa)