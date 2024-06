Herzogenaurach. Die deutsche Mannschaft startet die Vorbereitung auf das EM-Achtelfinale gegen Dänemark. Der Abwehrchef fehlt. Reicht es bis Samstag?

Bundestrainer Julian Nagelsmann musste die aktive Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das EM-Achtelfinale gegen Dänemark ohne Abwehrchef Antonio Rüdiger starten.

Der 31 Jahre alte Innenverteidiger fehlte am Vormittag in Herzogenaurach auf dem Trainingsplatz. Es droht damit weiter ein Ausfall der kompletten Innenverteidigung am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Dortmund, da Rüdigers bisheriger Nebenmann Jonathan Tah nach zwei Gelben Karten gesperrt zuschauen muss.

Rüdiger hatte sich am Sonntagabend beim 1:1 gegen die Schweiz im letzten Gruppenspiel eine Muskelzerrung im rechten Oberschenkel zugezogen. Drei Tage später gab es seitens des DFB noch keine hundertprozentige Sicherheit, dass die medizinische Abteilung den Abwehrspieler rechtzeitig fit bekommt für die erste Partie in der K.o.-Phase. Zum Fitnesszelt am Trainingsplatz kam Rüdiger ohne Fußballschuhe. Er sollte ins Lauftraining einsteigen.

Plan B mit Schlotterbeck und Anton

Sollte auch Rüdiger ausfallen, müsste Nagelsmann Plan B aktivieren und eine komplett neue Innenverteidigung aufstellen. Der Dortmunder Nico Schlotterbeck und der beim Heimturnier in den ersten drei Partien noch nicht eingesetzte Stuttgarter Waldemar Anton kämen dann wohl erstmals gemeinsam bei einem Länderspiel zum Einsatz.

