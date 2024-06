Düsseldorf. Toni Kroos hat den „Goldenen Ball“ noch nie gewonnen. Diesmal dürfte der deutsche Nationalspieler zum Kandidatenkreis zählen.

Der vom europäischen Dachverband UEFA und der französischen Fachzeitschrift „France Football“ verliehene Preis für die besten Fußballer der Welt wird am 28. Oktober in Paris vergeben. Dies teilten die Veranstalter des „Ballon d'Or“ mit. Die Nominierungen für die prestigeträchtige Auszeichnung werden am 4. September bekanntgegeben.

Somit werden die Olympischen Spiele, die Fußball-Europameisterschaft und die Copa America noch in die Wahl einfließen. Titelverteidiger bei den Herren ist Weltmeister Lionel Messi, bei den Damen gewann Aitana Bonmati vom FC Barcelona. Der deutsche Nationalspieler Toni Kroos vom Champions-League-Sieger Real Madrid dürfte zum Kandidatenkreis zählen.

© dpa-infocom, dpa:240606-99-301051/3 (dpa)