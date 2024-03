Washington. Auch ohne den verletzten Lionel Messi bleibt Inter Miami an der Tabellenspitze der Major League Soccer. Luis Suárez trifft doppelt.

Auch ohne den angeschlagenen Starspieler Lionel Messi hat Inter Miami in der Major League Soccer erneut gewonnen. Bei DC United siegte das Team aus Florida dank eines Doppelpacks von Luis Suárez mit 3:1 (1:1). Der Uruguayer wurde erst in der zweiten Hälfte beim Stand von 1:1 eingewechselt und entschied dann die Partie mit seinen späten Treffern (72., 85.). Miami steht mit zehn Punkten nach fünf Spielen an der Spitze der Eastern Conference.

Im Vorjahr hatte Inter Miami die Playoffs der MLS klar verpasst, dank Messi aber den Leagues Cup gewonnen. Deshalb startet das Team des ehemaligen Barcelona-Trainers Gerardo Martino in diesem Jahr auch im Concacaf-Champions-Cup. Unter der Woche hatte sich Messi in dem Wettbewerb beim Weiterkommen gegen Nashville verletzt, nachdem er zuvor in der MLS (2:3 gegen Montreal) pausiert hatte.

„Er hat eine Muskelverletzung“, sagte Martino, die Woche für Woche behandelt werden müsse. Ob Messi in der Länderspielpause für die argentinische Nationalmannschaft bei zwei Freundschaftsspielen in den USA aufläuft, darüber könne er nicht entscheiden, sagte Martino. „Klar ist, dass er ein Ziel hat, nämlich im Concacaf-Viertelfinale zu spielen.“ Dort geht es Anfang April für Miami gegen den mexikanischen Vertreter CF Monterrey.

