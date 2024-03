Barcelona. Der FC Barcelona hat trotz eines verschossenen Elfmeters von Nationalspieler Ilkay Gündogan einen Pflichtsieg in der spanischen Primera División eingefahren. Die Katalanen gewannen zu Hause gegen RCD Mallorca mit Mühe 1:0 (0:0).

Den Treffer erzielte der erst 16-jährige Lamine Yamal nach Vorarbeit von Ex-Bayern-Profi Robert Lewandowski in der 73. Minute. In der ersten Halbzeit war Gündogan mit einem Strafstoß an Mallorca-Torhüter Predrag Rajkovic gescheitert (24.). In der Tabelle schob sich Barcelona zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz hinter Spitzenreiter Real Madrid vor.

Doppelten Grund zur Freude hatte Barça-Keeper Marc-André ter Stegen. Der Nationaltorwart bestritt sein insgesamt 400. Spiel für den spanischen Traditionsclub - laut Datenanbieter Opta als erst dritter Nicht-Spanier nach Lionel Messi (778 Spiele) und Dani Alves (408).

