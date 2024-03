Porto. Diese Pleite könnte Folgen haben: Benfica geht beim großen Rivalen in Porto mit Trainer Schmidt unter.

Trainer Roger Schmidt gerät nach einer heftigen Niederlage mit Benfica Lissabon in Portugal schwer unter Druck. Im Clássico beim FC Porto verlor Benfica mit 0:5 (0:2). Nach der zweiten Pflichtspielniederlage in Serie musste Benfica die Tabellenführung an Stadtrivale Sporting Lissabon abgeben.

Zweimal Galeno (20. Minute/44.), Wendell (55.), Pepe (75.) und Danny Namaso (90.) erzielten die Tore für Porto. Benfica-Kapitän Nicolas Otamendi (61.) sah zudem wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. Benfica liegt in der Tabelle nun einen Punkt hinter Sporting, das ein Spiel weniger absolviert hat.

© dpa-infocom, dpa:240304-99-208488/2 (dpa)