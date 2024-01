Ägypten veröffentlicht Diagnose bei Salah

Abidjan. Fußball-Star Mohamed Salah vom FC Liverpool hat sich eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen und fehlt Ägypten beim Afrika-Cup für zwei Partien. Das teilte sein Verband mit. Gegen Kap Verde und in einem möglichen Achtelfinale bei dem Turnier in der Elfenbeinküste muss Ägypten ohne seinen besten Spieler planen.

Salah war tags zuvor beim 2:2 gegen Ghana in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Der Frankfurter Bundesligaprofi Omar Marmoush (69.) und Mostafa Mohamed (74.) retteten Ägypten immerhin noch einen Punkt, nachdem Mohammed Kudus (45.+3 und 71.) Ghana zweimal in Führung gebracht hatte.

Ägypten hat bei der Endrunde in der Elfenbeinküste nach zwei Spielen lediglich zwei Zähler auf dem Konto und muss in Gruppe B um das Weiterkommen bangen. Das Duell mit Kap Verde am Montag ist die letzte Partie in der Gruppenphase. Beim 2:2 gegen Mosambik hatte Salah mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit eine Auftaktniederlage verhindert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball