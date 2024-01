Aus Sorge vor Randale: Geisterspiel zwischen Gent und Haifa

Brüssel. Aus Sorge vor Ausschreitungen wegen des Gaza-Kriegs wird das Spiel im Fußball-Europapokal zwischen KAA Gent aus Belgien und dem israelischen Club Maccabi Haifa ohne Fans ausgetragen.

Die Genter Polizei habe die Partie in der Conference League am 21. Februar als Hochrisikospiel eingeschätzt, da sie wegen des Konflikts zwischen Israel und der terroristischen Hamas mit Ausschreitungen rechne, teilte die Stadt mit.

Die Arena in Gent ist den Angaben zufolge ein offenes Stadion ohne äußere Umzäunung. Das erschwere die Sicherheitsmaßnahmen, hieß es. Daher dürften weder die heimischen Fans noch die Gäste aus Israel bei dem Match zuschauen. Auch die Heimspiele von Haifa und Tel Aviv in der Conference League - die laut der Europäischen Fußball-Union UEFA wegen der Sicherheitslage nicht in Israel stattfinden können - sollen ohne Fans stattfinden, hieß es seitens der Genter Behörde.

Das Hinspiel zwischen Haifa und Gent ist für den 15. Februar angesetzt. In der Zwischenrunde geht es in Hin- und Rückspiel um den Einzug in das Achtelfinale.

