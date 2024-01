Belgien bezieht EM-Quartier in Ludwigsburg

Ludwigsburg. Die belgische Nationalmannschaft mit Kapitän Kevin De Bruyne wird bei der Fußball-Europameisterschaft das Quartier in Ludwigsburg beziehen.

Das Team des deutschen Trainers Domenico Tedesco hat sich das Schlosshotel Monrepos als Basislager ausgewählt. Dies bestätigte der Hoteldirektor auf dpa-Anfrage. Zuvor hatte die „Ludwigsburger Kreiszeitung“ darüber berichtet. Das von den Belgiern ausgewählte Domizil steht auf der Liste des europäischen Verbandes UEFA.

Belgien startet gegen die Slowakei

Ludwigsburg ist mit Stuttgart, Heilbronn, Freudenstadt, Hoffenheim und Ulm eine der sechs Städte, die als sogenanntes Base Camp für die EM vom Eröffnungsspiel in München am 14. Juni bis zum Finale am 14. Juli um den Spielort Stuttgart für die Teilnehmerländer zur Verfügung stehen. In Baden-Württemberg hat auch die Schweiz ihren EM-Standort. Die Eidgenossen werden im Waldhotel in Stuttgart-Degerloch wohnen.

Belgien wird das erste EM-Spiel in der Gruppe E am 17. Juni in Frankfurt/Main gegen die Slowakei austragen. Am 22. Juni geht es in Köln gegen Rumänien. Das letzte Gruppenspiel findet am 26. Juni in Stuttgart gegen einen Gewinner der Playoffs im März statt. Die Kandidaten sind hier Bosnien-Herzegowina, Israel, Island und die Ukraine.

