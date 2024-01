Klinsmann ist Beckenbauer „unendlich dankbar“

Lieber Franz,

wir sind Dir für immer unendlich dankbar, für alles was Du für uns und den Fussball getan hast. Als Spieler, als Teamchef, als Präsident, als großes Vorbild mit Deinem einzigartigen Charme, Deiner Leichtigkeit und Lebensfreude. WE MISS YOU! pic.twitter.com/YFz4GY815m