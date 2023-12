Lewandowski: „Kann noch drei oder vier Jahre spielen“

Barcelona. Auch im Alter von 35 Jahren sieht Superstar Robert Lewandowski das Ende seiner Profikarriere noch nicht kommen.

„Ich habe immer noch dieses Gefühl und diese Leidenschaft in mir. Ich denke, ich kann noch drei oder vier Jahre lang Fußball spielen, weil ich mich körperlich sehr gut fühle“, sagte der polnische Torjäger des FC Barcelona in einem Interview der Tageszeitung „Marca“. Eine Zukunft als Trainer sieht der Ex-Bayern-Profi dabei nicht.

Nachdem Lewandowski nach seinem Wechsel zu Barça im vergangenen Jahr Torschützenkönig der Primera División wurde, kommt er in dieser Spielzeit auch verletzungsbedingt erst auf sieben Tore in 13 Spielen. Zu Saisonbeginn sei aber nicht alles perfekt gelaufen, das Team habe sich nur wenige Torchancen erspielt. Generell fühle er sich wohl in Barcelona. „Ich habe das Gefühl, dass ich zur richtigen Zeit und am richtigen Ort bin“, sagte Lewandowski.

