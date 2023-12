Chance auf Ruhm und Geld: Ohne Bayern und RB zum Pokal-Coup?

Frankfurt/Main. Der Rekordpokalsieger raus, der Titelverteidiger weg: Ohne den FC Bayern und RB Leipzig könnte der DFB-Pokal in diesem Jahr zum Cup der Überraschungsteams werden. Neben den neuen Topfavoriten Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen wittert nun auch die Bundesliga-Mittelklasse mit Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg ihre Chance auf den großen Coup. Auch an gleich acht Zweitliga-Standorten lebt vor dem Achtelfinale an diesem Dienstag und Mittwoch der Traum vom Endspiel in Berlin.

Ein Pokalfinale ohne München oder Leipzig gab es zuletzt vor sechseinhalb Jahren. Vor allem der BVB, der am Mittwoch beim VfB Stuttgart antritt (20.45 Uhr/ZDF und Sky) und Leverkusen wissen um ihre Gelegenheit. „Natürlich schauen wir, was die anderen machen, und wenn Bayern rausfliegt, haben wir nichts dagegen“, sagte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes. „Aber am Ende muss man selbst seine Spiele gewinnen.“ Gegen den SC Paderborn ist der Bundesliga-Spitzenreiter klarer Favorit (Mittwoch 18.00 Uhr/Sky).

Nur noch sechs Bundesligisten dabei

Nicht nur die Abstinenz von Bayern und Leipzig macht den Wettbewerb für die verbliebenen Vereine sportlich ungewöhnlich attraktiv und chancenreich. Von den 16 Achtelfinalisten kommen nur sechs aus der Bundesliga. Weil es zwei Erstliga-Duelle gibt, erreichen davon höchstens vier die nächste Runde. Zudem werden mindestens drei Zweitligisten im Viertelfinale stehen. Schlagbare Gegner werden also auf jeden Fall auch im nächsten Lostopf sein.

Schon der Einzug ins Viertelfinale hätte für viele Clubs neben dem fußballerischen Erfolg auch aus finanzieller Sicht enorme Bedeutung. Gut 1,7 Millionen Euro gibt es als Prämie für das Erreichen der Runde der letzten acht Teams. Dazu kommen Zuschauereinnahmen.

Zusatzeinnahmen können Spielraum bei Transfers erweitern

Besonders groß wären die Effekte für Bayern-Besieger 1. FC Saarbrücken und Regionalliga-Vertreter FC 08 Homburg. „Wenn wir gegen Frankfurt gewinnen, wäre das ein Drittel unseres eingeplanten Etats für diese Saison“, sagte der Pressesprecher von Drittligist Saarbrücken, Peter Müller, der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Auch für einige Zweitligisten würde das zusätzliche Geld bereits in der kommenden Winter-Transferperiode neue Möglichkeiten schaffen. „Ich hoffe, dass wir weiterkommen und dass sich der finanzielle Spielraum ein Stück weit erweitert“, sagte Fortuna Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber vor der Partie beim 1. FC Magdeburg (Dienstag, 18.00 Uhr/Sky). „Es ist vor der Saison nicht immer eingeplant, dass man in die vierte Runde kommt. Dementsprechend wären das ein Stück weit Zusatzeinnahmen.“

Dardai träumt nicht mehr vom Finale

Nicht nur bei der Fortuna, die den Pokal 1979 und 1980 gewann, träumen die Fans davon, dass dieses Jahr etwas gelingen kann, was bislang erst ein Club schaffte. Als bisher einziger Zweitligist gewann 1992 Hannover 96 den DFB-Pokal. „Dieses Jahr ist die Chance für einen Zweitliga-Club höher als sonst. Vielleicht kann tatsächlich noch einmal jemand wiederholen, was wir damals geschafft haben“, sagte Roman Wojcicki, der damals als Spieler dabei war, der dpa.

Besonders groß ist die Sehnsucht in Berlin. Dort träumen die Hertha-Fans schon lange davon, dass es ihre Profi-Mannschaft ins Finale im heimischen Olympiastadion schafft. Trainer Pal Dardai weiß das. Sein Blick auf die Chancen seines Teams ist vor dem Achtelfinale gegen den Hamburger SV (Mittwoch, 20.45 Uhr/Sky) aber betont nüchtern: „Ich bin seit fast 30 Jahren hier, ich habe aufgehört mit den Träumen“, sagte er. „Wir arbeiten einfach so hart wie möglich und wollen nicht irgendwas versprechen.“

