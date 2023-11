EM-Qualifikation Israel könnte in Playoffs auf Ukraine treffen

Die EM 2024 findet in Deutschland statt.

Im Kampf um die letzten drei Startplätze für die Fußball-EM in Deutschland könnte es zur Begegnung der von Kriegen gebeutelten Nationen Israel und Ukraine kommen. Das ergab die Auslosung der Playoff-Begegnungen in Nyon in der Schweiz.