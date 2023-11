Pause für Haaland: Kein Einsatz gegen Schottland

Glasgow. Erling Haaland fehlt der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Schottland. Das gab der Verband aus Haalands Heimat einen Tag vor der Partie im Hampden Park von Glasgow bekannt.

Der 23 Jahre alte Stürmer von Manchester City hatte sich in einem Testspiel am Donnerstag gegen die Faröer eine Verletzung am Fuß zugezogen. Norwegens Teamarzt Ola Sand versicherte nun, dass es nichts Schwerwiegendes sei, das Spiel gegen Schottland aber noch zu früh komme. In der Gruppe A liegen die Norweger ohnehin chancenlos auf ein EM-Ticket auf Platz drei hinter den beiden qualifizierten Teams von Spanien und Schottland.

