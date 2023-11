Früherer Hertha-Trainer Schwarz wohl mit US-Club einig

Fußballtrainer Sandro Schwarz setzt seine Laufbahn offenbar in der Major League Soccer fort. Bei seinem möglichen neuen US-Club hat ein früherer Schalke-Funktionär das Sagen.

Der Ex-Berliner soll sich mit den New York Red Bulls einig sein.

Berlin. Sandro Schwarz steht offenbar vor einer neuen Aufgabe als Fußballtrainer. Einem Bericht der „Bild“ zufolge soll der frühere Coach von Hertha BSC in diesem Winter den US-Club New York Red Bulls übernehmen. Beide Parteien seien sich einig, hieß es. Bei den Berlinern war der 45 Jahre alte Schwarz, der in der Bundesliga auch schon für Mainz 05 arbeitete, im April dieses Jahres freigestellt worden.

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass sich der Schwesterclub von RB Leipzig bereits die Dienste des langjährigen Leipziger Mittelfeldspielers Emil Forsberg (32) gesichert hat. Laut „Bild“ soll Forsberg ebenfalls noch in diesem Winter nach New York wechseln.

Die vom früheren Schalker Manager Jochen Schneider zusammengestellten Red Bulls hatten die Ende Oktober abgelaufene Major League Soccer in der Eastern Conference auf Platz acht beendet. Anfang dieses Monats folgte das Aus in der ersten Playoff-Runde gegen Cincinnati.

Am Dienstag hatte Schneider die Trennung vom bisherigen New Yorker Trainer Troy Lesesne und dessen Assistent Zach Prince verkündet und zugleich gesagt, dass der Auswahlprozess für den nächsten Cheftrainer „aktiv im Gange“ sei.

